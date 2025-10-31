Diário do Nordeste
Após acessos na Série C, foram definidos os participantes das Séries A e B do Cearense 2026

Serão 10 equipes na elite e 10 na Série B Cearense

Vladimir Marques
Vladimir Marques 04 de Agosto de 2025

Série C do Cearense tem tabela definida e será disputada em 50 dias; Veja jogos

O torneio será disputado por 4 equipes e começa no dia 28 de junho

Vladimir Marques
Vladimir Marques 15 de Maio de 2025
Foto de Andrine Lopes no podcast

Missão da mulher para reerguer um time em decadência

Andrine Lopes, primeira mulher a compor a diretoria do Guarany de Sobral

Denise Santiago
Denise Santiago 04 de Fevereiro de 2025

CBF divulga ranking nacional de clubes de 2024; veja posições de Fortaleza e Ceará

Além de Leão e Vovô, outros 11 clubes cearenses estão no ranking da CBF de 2024

Vladimir Marques 13 de Dezembro de 2024

Após título do Quixadá na C, foram definidos os participantes das Séries A e B do Cearense 2025

Canário do Sertão foi campeão na 'Terceirona' no último domingo ao vencer o Crato

Vladimir Marques
Vladimir Marques 20 de Agosto de 2024

Análise: Times tradicionais do Interior perdem espaço na Série A do Cearense para 'emergentes'

Geografia da elite do futebol cearense vem se mutando com a fragilidade recente de times tradicionais do interior, historicamente fortes

Vladimir Marques
Vladimir Marques 03 de Maio de 2024
O futebol mudou, mas o ideal é o mesmo

Confira a coluna desta quinta-feira (21)

Tom Barros
Tom Barros 21 de Dezembro de 2023
Geraldino Saravá: o homem-gol dos 50 anos da Arena Castelão

Ex-atacante marcou 98 gols oficiais no maior palco do futebol cearense

Redação 11 de Novembro de 2023
Acesso do Ferroviário é o 12º do futebol cearense nos últimos 20 anos; veja lista

Tubarão da Barra venceu o Maranhão e conquistou a vaga na Série C de 2024

João Vitor Paiva 04 de Setembro de 2023
FCF suspende Guarany de Sobral de todas as suas competições por dois anos; entenda

Depois de duas derrotas por WO na Fares Lopes, equipe foi excluída do torneio e recebeu a suspensão

João Vitor Paiva 14 de Julho de 2023
