São 26 anos apenas de Fortaleza e Ceará

O último título de campeão cearense conquistado pelo Ferroviário foi o bicampeonato de 1994/1995. Depois disso, nunca mais o Ferrão teve a ventura de dar a volta olímpica e subir ao pódio para receber o justo troféu de campeão estadual. Agora começa outra vez a expectativa para saber se o Ferrão terá condições de acabar com a hegemonia de Fortaleza e Ceará, os quais nos últimos 26 anos não permitiram outro vencedor. O Fortaleza conquistou 14 títulos. O Ceará conquistou 12. O desafio é muito grande. Os dois maiores times do futebol cearense alcançaram uma estrutura extremamente superior à estrutura dos concorrentes. No aspecto financeiro também é enorme o fosso que os separa de todos os demais. Historicamente, quem ainda pode sobrepujar os dois favoritos é o Ferroviário. O Ferrão é o terceiro time em títulos estaduais. Ganhou nove campeonatos. E foi vice-campeão vinte vezes. Na história do futebol cearense, nenhuma outra equipe, fora Fortaleza e Ceará, tem mais títulos estaduais que o Ferrão. E nenhuma outra também disputou tantas finais. Se vai alcançar seu décimo título estadual, é impossível dizer. Mas que o Ferrão vai à luta, isso vai...

Títulos

O Ferroviário foi campeão cearense em 1945, 1950, 1952, 1968, 1970, 1979, 1988, 1994 e 1995. Foram, portanto, nove conquistas significativas. Foi também vinte vezes vice-campeão cearense (1940, 1942, 1946, 1947, 1948, 1951, 1953, 1955, 1960, 1963, 1967, 1980, 1981, 1982, 1983, 1989, 1996, 1998, 2003 e 2017).

Divisão

Nos últimos 26 anos, os títulos foram distribuídos assim: Fortaleza, 14 vezes campeão; Ceará, 12 vezes campeão. Títulos do Fortaleza: 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2015, 2016, 2019, 2020 e 2021. Títulos do Ceará: 1996, 1997, 1998, 1999, 2002, 2006, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017 e 2018.

Interior

Até hoje, na história do futebol cearense, nenhum clube do interior conseguiu ser campeão estadual isolado nas disputas em campo. O Icasa tem um título de campeão cearense, de 1992, mas dividido com Fortaleza, Ceará e Tiradentes. Por falta de datas em 1992, a FCF teve de fazer um acordo com os clubes e proclamou quatro campeões.

Mais próximo