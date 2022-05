Presidente do Guarany de Sobral, ex-jogador Wanderley sofre acidente de carro e colide em poste

Ex-jogador de futebol, o presidente do Guarany de Sobral, Wanderley Mesquita Bastos, sofreu um acidente de carro no início da manhã desta sexta-feira (6), no bairro Renato Parente, em Sobral.

Ele voltava para casa após sair da residência de um amigo no momento em que perdeu o controle do carro e colidiu em um poste. O veículo capotou e ficou bastante danificado. Apesar do susto, Wanderley teve apenas ferimentos leves e os danos foram apenas materiais.

Legenda: Carro de Wanderley capotou e ficou destruído Foto: Arquivo Pessoal

Wanderley Mesquita foi eleito presidente do Guarany em fevereiro deste ano. Antes, ele era auxiliar-técnico do clube, em 2021. Como atleta, ele teve várias passagens pelo Cacique do Vale, em 2003, 2005, 2010, 2012 e 2017.

A relação dele com o clube vem desde 2003, quando foi revelado como jogador pelo Guarany e atuou como atacante no mesmo ano e em 2005, 2010 (quando foi campeão da Série D), 2012 e 2017.

O Guarany de Sobral emitiu nota oficial sobre o assunto. Veja na íntegra:

O Guarany Sporting Club informa que o presidente do clube, Wanderley Mesquita Barros, foi vítima de um acidente de carro, ocorrido no bairro Renato Parente, em Sobral, quando voltava para casa, durante o início da manhã desta sexta-feira, 06 de maio de 2022.

O presidente não ficou ferido, houve apenas danos materiais. Ele recebeu atendimento ainda no local e já está se recuperando em casa.

Ascom Guarany Sporting Club