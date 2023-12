O futebol mudou, mas o ideal é o mesmo

O Campeonato Cearense será a primeira grande atração do futebol no ano 2024, que está chegando. Sou um defensor intransigente dos certames estaduais. Entendo o valor da competição pela história, origem e tradição. Sou saudosista, de carteirinha. Mas não é somente por isso que levanto a voz a favor desse tipo de disputa. Observo que há como valorizá-lo, sim, mesmo com a concorrência de outras disputas. Há espaços para todos os gostos. Certamente, as novas gerações não têm tal apego. E é muito natural que isso aconteça. Não tiveram a oportunidade de vivenciar os momentos inesquecíveis que os mais velhos vivenciaram, ou seja, os tempos do PV com alambrado de madeira, arquibancada de madeira e cabines de madeira. Os tempos de Calouros, América, Nacional, Usina e Gentilândia. Os tempos de Ivan Roriz, Damasceno, Alexandre, Mozart, Moésio, Pipiu e Vicente Trajano. Uma história que tinha no Torneio Início uma festa inesquecível. Começava às 14:30 e terminava por volta de 21:00. Os tempos agora são outros. Mas há uma sequência inseparável entre ideais que permanecem intactos, sempre em busca de um futebol cada vez melhor. Não por acaso o Campeonato Cearense tem mais de cem anos de existência.

AO VIVO

O Campeonato Cearense ampliou a sua graça. No próximo ano, a TV Verdes Mares colocará em todos os lares as emoções decorrentes das disputas que terão Maracanã, Floresta, Atlético-CE, Caucaia, Fortaleza, Horizonte, Barbalha, Iguatu, Ferroviário e Ceará. Até a década de 1960, havia apenas transmissões pelo rádio.

AUSÊNCIAS

Icasa, Guarani de Juazeiro e Guarany de Sobral precisam voltar ao cenário da Série A cearense. São times que representam importantes polos de desenvolvimento do Estado do Ceará. Juazeiro do Norte tem alcançado projeção em todos os níveis. Sobral também é uma referência estadual. O Guarany de Sobral está suspenso devido a derrotas por WO na Copa Fares Lopes.

ANTES

O Ferroviário tem missão delicada logo no início de 2024: ganhar do ASA para seguir na fase preliminar da Copa do Nordeste. A meu juízo, o Ferrão tem amplas condições de superar o adversário, máxime porque contará com o ídolo que fez a diferença na conquista do título de campeão invicto da Série D nacional: Ciel. Será no dia 07 de janeiro, um domingo.

SELEÇÃO

Há muito, boa parte da crônica esportiva nacional reconhece que Caio Alexandre tem futebol para atuar na Seleção Brasileira. Mas, por motivos desconhecidos, dificilmente um jogador do Norte ou do Nordeste é convocado quando ainda está em ação em um clube da região. Tem que se transferir para um clube do Sul ou Sudeste. Aí, sim, abre a possibilidade para ser convocado.

SEM EXPLICAÇÃO