Acesso do Ferroviário é o 12º do futebol cearense nos últimos 20 anos; veja lista

Na noite deste último domingo (03), o Ferroviário venceu o Maranhão nos pênaltis e carimbou o seu retorno para a Série C do Campeonato Brasileiro após a queda para a Série D no ano passado. A conquista do Ferrão também marca um grande número para o futebol cearense: o acesso do Peixe foi o 12° nos últimos 20 anos. Ao todo, sete times cearenses conquistaram acessos neste período. Veja a lista:

FORTALEZA

SÉRIE B 2004 > SÉRIE A 2005

Legenda: Jogadores comemoram o acesso à Série A com a torcida Foto: José eomar

O primeiro acesso da lista veio em 2004, quando o Tricolor do Pici retornou para a Série A após a queda para a Série B no anterior. Na primeira fase da competição, o Leão terminou em quinto lugar e integrou um quadrangular com Brasiliense, Ituano e Santa Cruz. Ao lado da equipe do Distrito Federal, o seguiu para o segundo e último quadrangular.

Na disputa, o Fortaleza enfrentou Avaí, Bahia e novamente o Brasiliense. Dos quatro times, dois conquistariam o acesso para a Série A. O acesso do Leão só veio na última rodada e com muita emoção. A equipe comandada por Zetti precisava vencer o Avaí por dois gols de diferença e torcer para o Bahia não conquistar um resultado positivo contra o Brasiliense. Foi justamente o que aconteceu, vitória por 2 a 0 sobre o time catarinense e vitória do time candango, que também subiu.

SÉRIE C 2017 > SÉRIE B 2018

Legenda: Bruno Melo marcou um dos gols na partida de ida contra o Tupi/MG. Foto: JL Rosa/Agência Diário

Talvez este seja o acesso mais comemorado da história do Fortaleza. Após oito longos anos na disputa da Série C, o Leão conseguiu subir no ano em que a torcida mais enxergava dificuldades. As campanhas anteriores eram muito seguras durante a fase de grupos, mas sempre acabavam ruindo na fase decisiva, o que aconteceu em 2012, diante do Oeste/SP, 2014, contra o Macaé/RJ, 2015, Brasil de Pelotas/RS e 2016, Juventude/RS.

Em 2017, o clube se classificou em terceiro lugar e pela primeira vez faria o jogo de ida do confronto decisivo como mandante. O adversário foi o Tupi/MG. Na primeira partida, vitória tricolor por 2 a 0 e boa vantagem conquistada pelo time de Antônio Carlos Zago. Na volta, em Juiz de Fora, diversos tricolores invadiram a cidade e viram um jogo tenso. A derrota por 1 a 0 foi extremamente comemorada, já que o Leão pôde respirar aliviado graça a uma grande defesa do goleiro Marcelo Boeck, que evitou o segundo gol do time mineiro e garantiu o acesso para a Série B de 2018.

SÉRIE B 2018 > SÉRIE A 2019

Legenda: Com Rogério Ceni, Fortaleza liderou a Série B de ponta a ponta. Foto: Thiago Gadelha / SVM

Em 2018, já com Rogério Ceni no comando, o Fortaleza viveu um ano mágico. A princípio, o Tricolor entrou na disputa da Série B para buscar a manutenção na divisão. No entanto, a equipe foi muito além e fez o que talvez nem o torcedor mais otimista imaginasse. Em uma grande campanha, o Leão não só conquistou o acesso para a Série após 12 anos, como também foi campeão brasileiro pela primeira vez em sua história.

CEARÁ

SÉRIE B 2009 > SÉRIE A 2010

Legenda: Zagueiro Fabrício, autor de um dos gols, comemora com os companheiros o acesso que estava próximo. Foto: Foto: Kiko Silva

Em 2009, o Ceará conquistou um acesso marcante para a Série A. Comandado por Paulo César Gusmão e com ídolos alvinegros como Mota, Sérgio Alves, Geraldo e Fabrício, o Vovô fez uma grande campanha naquele ano e terminou na terceira posição, com 68 pontos ganhos. O acesso foi garantido na 37ª rodada com uma vitória por 2 a 1 sobre a Ponte Preta, fora de casa, no Moisés Lucarelli. Um gol contra e outro marcado por Fabrício colocaram o Alvinegro de Porangabuçu na Série A novamente.

SÉRIE B 2017 > SÉRIE A 2018

Legenda: O Ceará encerrou a Série B de 2017 em 3º, com 67 pontos Foto: Thiago Gadelha / SVM

Em 2017, o Vozão novamente conquistou o acesso para a principal divisão do futebol brasileiro. A vaga na Série A também foi garantida com uma rodada de antecedência, mas, dessa vez, o clube alvinegro não precisou nem entrar em campo. Antes mesmo de jogar a partida da 37ª rodada contra o Criciúma, fora de casa, o Ceará viu a derrota do Oeste ser derrotado e o empate do Londrina confirmarem a sua subida de divisão, já que as duas equipes lutavam com o Vovô pelo acesso e não poderiam mais alcançá-lo.

O treinador alvinegro foi Marcelo Chamusca, que viu nomes como Lima e Leandro Carvalho, que chegaram no meio da temporada, Pedro Ken, Richardson, Ricardinho e Elton serem peças fundamentais na engrenagem alvinegra.

ICASA

SÉRIE C 2009 > SÉRIE B 2010

Legenda: Icasa goleou o Paysandu por 6 a 2 e subiu para a Série B de 2010. Foto: Agência Diário

Em 2009, o Icasa fez uma Série C segura e conquistou o acesso para a Série B do ano seguinte. Na primeira fase, o time comandado por Flávio Araújo passou como líder em um grupo que tinha ASA/AL, Salgueiro/PE, CRB/AL e Confiança/SE. Na fase do mata-mata decisivo, o Verdão do Cariri enfrentou o Paysandu e, após empate por 1 a 1 no jogo de ida, goleou o adversário por 6 a 2 no Romeirão, carimbando o acesso para o delírio de sua torcida.

SÉRIE C 2012 > SÉRIE B 2013

Legenda: Icasa superou o Duque de Caxias para retornar à Série B. Foto: Rafael Ribeiro / CBF

Em 2012, a situação foi diferente. A campanha foi cheia de altos e baixo, mas terminou vitoriosa graças ao treinador Francisco Diá. A equipe enfrentou um começo de Série C ruim, mas teve uma arrancada na reta final que terminou com o retorno à segunda divisão nacional. No mata-mata, o time enfrentou o Duque de Caxias/RJ, vencendo a primeira partida no Romeirão por 2 a 1 e empatando o jogo da volta sem gols.

GUARANY DE SOBRAL

SÉRIE D 2010 > SÉRIE C 2011

Legenda: Guarany de Sobral jogou a Série C em 2011. Foto: Kiko Silva/Agência Diário

Em 2010, o Guarany de Sobral fez história e se tornou o primeiro clube cearense a ser campeão brasileiro, garantindo de quebra o acesso para a Série C de 2011. Na primeira fase, a equipe de Oliveira Canindé se classificou em primeiro lugar de um grupo com Sampaio Corrêa/MA, JV Lideral/MA e Flamengo/PI. Já no mata-mata, o bugre sobralense passou pelo Santa Cruz/PE, novamente pelo Sampaio Corrêa/MA e pelo Vila Aurora/MT para conquistar o acesso.

Na final, o time de Sobral venceu o América/AM, que viria a ser desclassificado por escalação irregular de jogadores, para ficar com o título de campeão brasileiro.

FERROVIÁRIO

SÉRIE D 2018 > SÉRIE D 2019

Legenda: Ferrão foi o primeiro campeão nacional da capital cearense. Foto: Lucas Figueiredo / CBF

Em 2018, o Ferroviário voltava a disputar uma edição de Campeonato Brasileiro após um longo hiato sem participações. Comandado pelo artilheiro Edson Cariús, que marcou 11 gols na competição, e por Marcelo Vilar, o time coral só parou quando conquistou o título, após vencer o Treze/PB na grande final.

No caminho para o acesso, o Tubarão deixou para trás Cordino/MA, 4 de Julho/PI e Interporto/TO na fase de grupos. Na segunda fase, bateu novamente o Cordino/MA, eliminando depois Altos/PI e Campinense/PB nas quartas de final. Já na semifinal, o Peixe venceu o São José/RS.

SÉRIE D 2023 > SÉRIE C 2024

2023 pode ser considerada uma temporada dos sonhos para o Ferrão. Bem em todas as competições que disputou, o time conquistou neste último domingo (04) o acesso para a Série C de forma invicta. Com Paulinho Kobayashi no comando, foram 13 vitórias e sete empates em 20 jogos. O jogo decisivo contra o Maranhão foi extremamente tenso, mas o time de melhor futebol da competição foi coroado com o tão sonhado retorno à Série C.

FLORESTA

SÉRIE D 2020 > SÉRIE C 2021

Legenda: Verdão da Vila Manoel Sátiro superou o América/RN para conquistar o acesso à Série C. Foto: Ronaldo Oliveira / Floresta EC

Em 2020, na sua segunda participação na Série D, o Floresta conquistou o acesso para a Série C, onde permanece até hoje. Sob o comando de Leston Júnior, o Verdão da Vila Manoel Sátiro se classificou como terceiro colocado de seu grupo na primeira fase e eliminou Itabaiana/SE, na segunda fase, Juventude Samas/MA, nas oitavas, e América/RN, nas quartas de final.

Além disso, o time de Fortaleza também foi finalista da competição, passando pelo Novorizontino/SP na semifinal e sendo derrotado pelo Mirassol/SP na decisão.

ATLÉTICO CEARENSE

SÉRIE D 2021 > SÉRIE C 2022

Legenda: Atlético Cearense conquistou um acesso histórico em 2021. Foto: Kely Pereira / FC Atlético

Em 2021, talvez o acesso mais improvável. Após um bom Campeonato Cearense, o Atlético Cearense entrou na Série D como franco atirador. Na primeira fase, a Águia só garantiu sua classificação para o mata-mata na última rodada após vencer o Sousa/PB, dentro de casa, por 2 a 0.

Nas fases decisivas, a equipe de Raimundo Wágner eliminou o Juazeirense/BA nos pênaltis, venceu o Paragominas/PA, nas oitavas, e garantiu o acesso contra a Ferroviária/SP, após dois empates, também nos pênaltis.