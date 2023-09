Ferroviário x Maranhão: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Ferroviário entra em campo na tarde deste domingo (3) para enfrentar o Maranhão, às 17h30, no Estádio Presidente Vargas, pelo jogo de volta das quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro.

O confronto entre as duas equipes vale uma vaga na Série C de 2024. No jogo de ida, empate em 1 a 1 Vale lembrar que se o jogo terminar empatado, a decisão será nos pênaltis. Quem vencer estará na Série C de 2024.

O Ferroviário chega para o confronto tendo a melhor campanha geral da competição e invicto. O Tubarão da Barra perdeu o título da Taça Fares Lopes no meio de semana para o Iguatu nos pênaltis, mas o foco sempre foi o acesso para a Série C.

O goleiro Douglas Dias falou da expectativa para o jogo que pode valer o acesso coral.

"É o jogo que estávamos esperando o ano todo. A cabeça está bem focada para o jogo, não será fácil, mas estamos preparados para conseguir o resultado. Ainda não perdemos no PV e temos que entrar para ganhar. É o jogo da vida da gente".

Legenda: Douglas Dias classificou a partida contra o Maranhão neste domingo como jogo do ano para o clube Foto: Lenilson Santos / Ferroviário



ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida ao vivo pela FSPORTStv, TV Brasil e Verdinha FM 92.5.

PALPITE PARA O JOGO

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Maranhão: Moisés; Guilherme Rocha, Leone, Gustavo Costa e Gabriel Fontes; Fernando, Nathan (Bedeu) e Jorge; Ronald, Fabrício e Daniel Passira. Técnico: Zé Augusto

Ferroviário: Douglas Dias, Wesley, Alisson, Éder Lima e Mattheus Silva; Lincoln, Felipe Guedes e Maycon Lucas; Deizinho, Ciel e Kadu Barone. Técnico: Paulinho Kobayashi

FERROVIÁRIO x MARANHÃO | FICHA TÉCNICA

Competição: partida de volta das quartas de final da Série D

Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)

Data: 03/09/2023 (domingo)

Horário: 17h30 (de Brasília)

Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira - SP

Assistentes: Anderson Jose de Moraes Coelho - SP e Daniel Luis Marques - SP

Árbitro de Vídeo: Caio Max Augusto Vieira - RN