Fortaleza faz penúltimo treino no Brasil antes de embarcar para jogo da Sul-Americana na altitude

O elenco do Fortaleza realiza uma sessão de treinamentos na tarde desta segunda-feira (6) no Centro de Treinamento Joaquim Grava, CT do Corinthians. De acordo com informações divulgadas pelo Leão, o treino terá início às 16h.

Este será o penúltimo treino do Tricolor do Pici em território brasileiro antes de viajar para enfrentar o Nacional Potosí, na quarta-feira (8), em Potosí (BOL). Na manhã da próxima terça-feira (7), o grupo realiza treino de apronto, também no CT do Corinthians.

No período da tarde da terça-feira, a delegação do Fortaleza embarca de Guarulhos para a cidade de Sucre (BOL), em um voo fretado. O embarque para Potosí acontece apenas na quarta-feira, dia da partida, por meio de vans e carros 4x4.

Nacional Potosí e Fortaleza entram em campo na próxima quarta-feira (8), às 21h de Brasília, no estádio Víctor Ugarte, em Potosí (BOL), para disputar a quarta rodada da Copa Sul-Americana 2024.