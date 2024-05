Corinthians e Fortaleza fizeram um 0 a 0 que foi excelente e têm diferentes perspectivas

A ausência de gols não reflete o que foi o jogo entre Corinthians e Fortaleza, na noite deste sábado (4). Apesar do 0 a 0, a partida foi excelente, movimentada, com chances para os dois lados e alternância de domínios, podendo ser percebida por diferentes perspectivas.

Foi um jogo com vários elementos interessantes. O 1º tempo foi todo do Corinthians, mas o Fortaleza foi melhor no 2º tempo.

Empatar com o Corinthians fora de casa, um time tradicionalmente forte jogando na Neo Química Arena, que vem de um 3 a 0 no Fluminense, e que historicamente o Fortaleza tem dificuldades, já que nunca venceu lá, deve ser valorizado.

Até porque João Ricardo foi o melhor em campo, com atuação espetacular e defesas incríveis.

Mas, pelo que foi o 2º tempo, sobretudo os últimos 30 minutos, fica a sensação de que dava pra ter vencido. Oportunidades foram criadas, e Breno Lopes e Moisés perderam chances claras. Fora outros contra-ataques que não foram conectados por erros de passe e algumas finalizações defendidas/pra fora que poderiam ter resultado em gol.

De todo modo, um ponto a se valorizar.