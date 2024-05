Erick Pulga treina no Ceará, mas é dúvida para jogo contra o CRB; peças da base podem ser utilizadas

O Ceará divulgou imagens do atacante Erick Pulga participando do treino de apronto para a partida contra o CRB, nesta segunda-feira (6), pela Série B do Brasileirão 2024. Na foto publicada, Pulga aparece correndo no gramado de Carlos de Alencar Pinto.

O Diário do Nordeste apurou que o jogador de 23 anos segue como dúvida e pode não atuar na partida desta segunda. No último boletim do departamento médico, divulgado na última quinta-feira (2), Pulga seguia com uma lesão muscular no adutor da coxa direita.

Erick Pulga é o grande destaque do Ceará na atual temporada, com nove gols e uma assistência em 16 jogos. Ele não atua desde o último dia 20 de abril, quando foi titular no empate em 1 a 1 entre Ceará e Goiás, pela rodada de abertura da Série B.

POSSÍVEIS NOVIDADES NA RELAÇÃO

Uma das novidades que podem surgir na lista de relacionados para a partida entre Ceará e CRB, nesta segunda-feira, é o jovem atacante João Victor, de 20 anos. Ele participou do treino de apronto no último domingo (5) e deve ser relacionado para o jogo.

Legenda: João Victor durante treino do Ceará Foto: Marcelo Vidal / Ceará SC

Formado nas categorias de base do Ceará, João Victor já teve oportunidades no time profissional do Vovô. Em 2023 ele foi emprestado ao FC Osaka, do Japão. Na atual temporada, entrou em duas partidas do time profissional do Ceará:

Entrou aos 40’ do 2ºT contra o Náutico , pela Copa do Nordeste

, pela Copa do Nordeste Entrou aos 40’ do 2ºT contra o ABC, pela Copa do Nordeste

Alguns torcedores também têm pedido oportunidades para o atacante Daniel Mazerochi, que já foi integrado ao elenco profissional em outras oportunidades. Na última semana ele marcou dois gols na vitória sobre o São Paulo pelo Brasileirão sub-20.

Ceará e CRB entram em campo nesta segunda-feira (6), às 19h de Brasília, no estádio Presidente Vargas (PV), em Fortaleza (CE), para disputar a terceira rodada da Série B do Brasileirão 2024, a segunda divisão do Campeonato Brasileiro.