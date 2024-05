Influenciador faz sucesso andando de bicicleta em Fortaleza: ‘me salvou de depressão e ansiedade’

Sou eu que te levo pelos parques a correr, te ajudo a crescer e em duas rodas deslizar. Em cima de mim o mundo fica à sua mercê. Você roda em mim e o mundo embaixo de você. Corpo ao vento, pensamento solto pelo ar, pra isso acontecer basta você me pedalar.

Foi assim que Toquinho, um dos grandes nomes da MPB, descreveu a relação entre uma pessoa e uma bicicleta, um dos veículos mais democráticos já inventados, que une a prática esportiva a diversas experiências de contato com o mundo ao nosso redor.

Legenda: Carlin, influenciador digital Foto: Ismael Soares/SVM

É assim que Carlin, um influenciador digital de Fortaleza (CE), que tem feito sucesso nas redes sociais ao lado de sua bicicleta, tem encarado o ciclismo. A “bike” significa para ele muito mais do que um simples meio de transporte.

Eu sempre pedalei, desde moleque, mas uma enfatização maior na bike foi na época em que eu comecei a estudar na universidade, mas eu utilizava a bike apenas como hobby. Depois de um breve momento a gente vivenciou algo que não queria ter vivenciado, a pandemia, e eu tive uma relação de afetividade muito maior com a bike, me juntei com um amigo para poder fazer uma viagem de mil quilômetros. Carlin Influenciador digital

Logo após um momento tão delicado como a pandemia, o ciclismo surgiu na vida de Carlin como um alívio para pensamentos negativos que cercavam a cabeça do jovem. Para ele, a bicicleta tornou-se sinônimo de alívio.

“Eu criei essa certa relação com a bike, vi que isso aliviava minimamente a minha cabeça por conta de tudo que a gente tinha vivenciado e também desestressava as pessoas que estavam vivenciando tudo isso”, explicou Carlin.

BICICLETA QUE SALVA E FAZ PARTE DO CORPO

Para Carlin, a relação com a bicicleta vai muito além de um alívio momentâneo. Ele encara o ciclismo como uma parte da sua vida, com a bicicleta fazendo parte do seu corpo e o livrando de problemas como ansiedade e depressão.

A bicicleta hoje é uma parte do meu corpo, algo que me alivia, que me salva e me salvou, desde um quesito depressão, ansiedade. Às vezes eu estou estressado dentro de casa, eu vou tentar me aliviar. Um bordão que a galera da bike que anda comigo usa sempre: bike salva. Essa minha afetividade com a bike me propõe isso e eu tento passar essa alegria para as pessoas que estão na rua. Carlin Influenciador digital

Legenda: Carlin, influenciador digital Foto: Ismael Soares/SVM

O influenciador explica que um dos benefícios do ciclismo é conectar as pessoas com a cidade em que moram, permitindo um contato maior com as ruas, com as pessoas e até mesmo com locais e monumentos da cidade.

“Salva por fazer parte de uma cidade, tentar fazer um ânimo maior para ti mesmo, a gente libera endorfina a todo instante quando está pedalando, e acaba se tornando algo muito mais complexo, você começa pedalando e dali surgem diversas ideias, opiniões, você se sente mais apto, parte da vida”, disse.

CARLIN QUER QUE MAIS PESSOAS ABRACEM O CICLISMO

O esporte mais democrático que existe. É assim que Carlin define o ciclismo e incentiva que mais pessoas abracem a bicicleta como uma parte de seus corpos. O apelo é embasado por dois principais argumentos: ajuda mental e fazer parte da cidade.

Eu indico 100% você andar de bike pelo fato de ajudar no mental. Eu estou tirando isso por mim, porque me ajudou com diversas outras questões. Nessa época pandêmica eu não entrei em nenhum momento em recaída, depressão, ansiedade, a bike foi o que me fez sair dessa ideia ou de pensar algo ruim e sim me libertar, fazer mais parte da cidade. A gente vai se sentir cada vez mais parte da cidade por meio da bike, que para mim é o esporte mais democrático que existe. Carlin Influenciador digital

Carlin conta hoje com quase 200 mil seguidores nas redes sociais. O influenciador faz vídeos andando de bicicleta pelas ruas de Fortaleza e interagindo com pedestres e motoristas, sempre em tom de bom humor e solidariedade.

“Todo dia chegam mensagens: ‘tu me incentivou a voltar a pedalar, a comprar uma bike para pedalar, comprei uma bike por conta dos teus vídeos’. Isso é da hora. E de certo modo eu acabo incentivando até esportistas que praticavam o esporte: ‘vou voltar a pedalar na estrada, comprar uma bike, vamos pedalar na estrada comigo’”, destacou.

Legenda: Carlin, influenciador digital Foto: Ismael Soares/SVM

Nos vídeos publicados por Carlin nas redes sociais é possível ver o influenciador andando muitas vezes por ciclofaixas espalhadas por diferentes regiões de Fortaleza. Para ele, a malha cicloviária da capital cearense tem melhorado nos últimos anos.

A última vez que eu vi era mais de 400 quilômetros de ciclofaixa, isso é visível por todos que dirigem carro. A todo instante e em todo canto tem ciclofaixa. Acho que existem pequenos problemas ainda a serem tratados em cima dessas ciclofaixas, mas de fato é algo que vem melhorando a cada dia. Carlin Influenciador digital

SONHOS COM A BICICLETA

Mas se a bicicleta e o ciclismo salvaram Carlin, ele não quer ser o único beneficiado por isso. O desejo do influenciador é compartilhar, sobretudo em comunidades de Fortaleza, que podem ser ajudadas pela “bike”.

Eu quero atuar em comunidades, fazer projetos dentro da comunidade que eu moro, tentar trazer o esporte para dentro desses projetos, porque não só a bike, mas qualquer outro esporte nos salva de alguma forma, é extremamente benéfico para todos nós. Carlin Influenciador digital

No aspecto pessoal, o influenciador tem o sonho de unir o ciclismo a outros esportes e investir na carreira de competidor de triathlon, que envolve ciclismo, natação e corrida, em provas de grande quilometragem.

“Eu estou com projetos de fazer triathlon esse ano. Eu ia fazer o meio Iron Man, mas descobri que vai ser no meio do ano. mas eu quero fazer provas de triathlon, correr, nadar e pedalar”, finalizou.