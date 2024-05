São Bernardo x Ferroviário: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

São Bernardo e Ferroviário entram em campo nesta segunda-feira (6), às 20h de Brasília, no estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo (SP), para disputar a terceira rodada da Série C do Brasileirão 2024, a primeira divisão do Campeonato Brasileiro.

O São Bernardo ocupa atualmente a nona colocação na tabela de classificação. O time soma quatro pontos em duas rodadas disputadas. Já o Ferroviário está na 12ª posição da Série C. A equipe soma um ponto em duas rodadas disputadas.

COMO CHEGA O FERROVIÁRIO

Na última rodada, o Ferroviário conquistou o seu primeiro ponto na Série C do Brasileirão 2024. Jogando em casa, o Tubarão da Barra empatou em 2 a 2 com a Aparecidense. A equipe coral saiu na frente, levou a virada, mas conseguiu o empate no segundo tempo.

O técnico Maurício Copertino relacionou 21 jogadores para esta partida, incluindo o volante Vinícius Paulista, que foi anunciado na última semana como o novo reforço do Ferroviário. Caio Rangel, Rhayner e Bryan Gabriel não estão entre os relacionados.

Legenda: Ferroviário durante jogo contra o Figueirense na Série C Foto: Lenilson Santos/Ferroviário

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida por: Nosso Futebol e DAZN.

PALPITE PARA O JOGO

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

São Bernardo: Alex Alves; Vitor Ricardo, Helder, Alan Santos e Rafael Foster; Davi Gabriel, Lucas Lima e Romisson; Kauã Jesus, Silvinho e Kayke.

Ferroviário: Douglas Dias; Wesley, Alisson, William Rocha e Mattheus Silva; Lincoln, Marciel e Felipinho; Vinícius Alves, Wendson e Ciel.

SÃO BERNARDO X FERROVIÁRIO | FICHA TÉCNICA

Competição: terceira rodada da Série C do Brasileirão 2024

Local: estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo (SP)

Data: 06/05/2024 (segunda-feira)

Horário: 20h (de Brasília)

Árbitro: Murilo Júnior (MG)