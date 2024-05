Ferroviário anuncia contratação do volante Vinícius Paulista para a Série C

O Ferroviário anunciou a contratação do volante Vinícius Paulista. O jogador tem 28 anos e atuava no América-RN. Ele retorna ao Tubarão da Barra, equipe que defendeu no início da temporada 2023, antes de partir para o América-RN.

De acordo com informações divulgadas pelo Ferroviário, o atleta de 28 anos desembarcou nesta sexta-feira (3) em Fortaleza (CE) e já iniciou os treinamentos com o grupo, ficando à disposição do técnico Maurício Copertino.

FICHA TÉCNICA | VINÍCIUS PAULISTA