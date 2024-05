Jornal chileno diz que Fortaleza tem acordo financeiro com Colo-Colo para encerrar 'Caso Lucero'

O Fortaleza tem acordo financeiro com o Colo-Colo para encerrar o "Caso Lucero". Segundo o jornalista argentino César Luis Merlo, do jornal En Cancha, do Chile, o clube cearense pagará US$ 2 milhões de dólares (cerca de R$ 10 milhões), para encerrar o imbróglio jurídico com o clube chileno pela contratação do jogador em 2023.

De acordo com Merlo, o Fortaleza pagará dois milhões de dólares em honorários para evitar a sanção esportiva e falta apenas que este acordo seja assinado e oficializado perante o CAS. De acordo com a publicação, o Fortaleza pode ficar impedido de contratar por um ano, e o jogador suspenso pelo mesmo período.

Efeito Suspensivo

Lucero tem atuado pelo Fortaleza após efeito suspensivo conseguido pelo clube em 17 de agosto de 2023. O Leão conseguiu junto à Corte Arbitral do Esporte (CAS), após no dia 8 daquele mês, o atleta ter sido punido com quatro meses de suspensão para jogos oficiais após o Colo Colo, antigo clube do jogador, entrar com uma ação na FIFA contra ele e o Leão do Pici.

Legenda: Lucero tem atuado pelo Fortaleza com um efeito suspensivo Foto: KID JUNIOR / SVM

O Colo-Colo alega que o Fortaleza teria aliciado e induzido Lucero a rescindir contrato. O Colo-Colo chegou a pedir à Fifa que o jogador fosse impedido de trocar de clube durante três meses e pediu um valor de, aproximadamente, R$ 10 milhões. Além disso, o clube do Chile solicitou que o jogador ficasse afastado dos gramados por, pelo menos, quatro meses.

Decisão do CAS

Caso um acordo seja assinado e oficializado pelos dois clubes e enviado ao CAS, a Corte não precisará emitir um parecer definitivo sobre o caso.