Fortaleza viaja para Recife com Brítez e Pochettino; veja relacionados

O Fortaleza embarcou para Recife, na tarde deste sábado (25), para enfrentar o Sport pela semifinal da Copa do Nordeste no domingo (26). O técnico Juan Pablo Vojvoda relacionou 23 jogadores para a partida, dentre eles a novidade é o zagueiro Brítez, que não esteve relacionado na última partida do tricolor.

O camisa 19 do Leão ficou de fora da partida contra o Vasco, pela Copa do Brasil, tratando uma contratura muscular em coxa direita, que o tirou de campo durante o confronto contra o Boca Juniors, na La Bombonera, no último dia 15, pela Copa Sul-Americana. O meio-campista Pochettino, que foi substituído no jogo eliminatório contra o cruz-maltino com dores, treinou normalmente na semana e viajou com o grupo.

Em contrapartida, o atacante Marinho, substituído com dores no último confronto do tricolor, e o meio-campista Calebe, ainda tratando um edema muscular na coxa esquerda, não viajaram com a delegação tricolor. Além deles, o volante Lucas Sasha, permanece em transição após estiramento ligamentar no joelho direito.

VEJA A LISTA DE RELACIONADOS

Goleiros: João Ricardo, Santos e Kozlinski

Zagueiros: Kuscevic, Titi, Cardona e Britez

Laterais: Tinga e Bruno Pacheco

Meio-campistas: Ze Welison, Hercules, Rossetto, Pedro Augusto, Kauan, Kervin, Luquinhas e Pochettino

Atacantes: Yago Pikachu, Lucero, Machuca, Pedro Rocha, Moisés e Iarley

*Sob a supervisão de Gustavo Negreiros.