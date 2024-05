Família de Anic, advogada desaparecida no RJ, cede material genético para investigação

Familiares da advogada Anic de Almeida Peixoto Herdy, de 55 anos, desaparecida desde 29 de fevereiro deste ano, cederam material genético ao Instituto Médico Legal do Rio de Janeiro, para colaborar na investigação policial. As informações são do jornal OGlobo.

Segundo a publicação, os parentes da advogada e estudante de Psicologia forneceram saliva, para a extração do DNA, que pode ser comparada a algum corpo que seja localizado durante a investigação. A Polícia trabalha com a hipótese de que a mulher foi sequestrada e morta.

R$ 4,6 milhões foram pagos pela família de Anic Herdy a uma pessoa que anunciou o sequestro da advogada, através de mensagens enviadas ao marido dela, Benjamim Cordeiro Herdy, de 78 anos.

Quatro suspeitos de participar do sequestro de Anic estão presos. Entre eles, o técnico de informática Lourival Correa Netto Fadiga, que se apresentava falsamente como policial federal para realizar a segurança particular da família Herdy e que teria uma relação extraconjugal com a vítima.

Dois filhos e uma ex-namorada de Lourival Correa também foram presos, por suspeita de colaborar com o sequestro. Os quatro suspeitos já foram indiciados pela Polícia Civil do Rio de Janeiro por extorsão mediante sequestro.

Ainda segundo OGlobo, Anic e Benjamim eram casados há cerca de 20 anos. Ele é filho do fundador de um complexo educacional, que deu origem a uma universidade particular, vendida pela família, em 2021, para outro grupo educador.

Desaparecimento de advogada

Anic desapareceu no dia 29 de fevereiro deste ano. Ela foi vista pela última vez saindo de um shopping em Petrópolis, no Rio de Janeiro.

No mesmo dia do sumiço, o marido da advogada, Benjamin, começou a receber mensagens do suposto sequestrador, que pedia, em troca da soltura, uma fortuna específica de R$ 4,6 milhões. Os recados foram transmitidos por meio de um número de celular usado pela mulher.

Embora Lourival tenha sido preso, apontado como mentor do crime, Anic ainda não foi encontrada. Na última quarta-feira (22), a Polícia fez buscas em um sítio em Guapimirim, endereço pesquisado pelo criminoso depois de ter comprado um carro de luxo com o dinheiro do resgate, mas não foi encontrada nenhuma pista do paradeiro da advogada.

Uma das linhas de investigação considera a hipótese de que a vítima estaria morta. "Ou ela está desaparecida, ou, efetivamente, foi assassinada. A Polícia não descarta nenhuma possibilidade, mas acredito que, por conta dessa ambição e dessa impunidade, Anic possa ter perdido a vida", disse a delegada Cristiana Onorato Miguel.