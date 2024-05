Suposto sequestrador de Anic Herdy é visto em foto da vítima; polícia investiga relação entre os 2

Uma foto que mostra o reflexo de Lourival Correa Netto Fatica, considerado o mentor do sequestro da advogada Anic de Almeida Peixoto Herdy, 54, no Rio de Janeiro, tem sido fundamental para a Polícia tentar entender a dinâmica da relação entre os dois. Segundo o G1, os investigadores acreditam que eles são amantes.

Na imagem utilizada nas investigações, Anic posa sorrindo ao lado de um boneco de desenho animado. O reflexo de Lourival aparece na janela, logo atrás da sequestrada. Com o registro, a Polícia considera que a advogada e o homem tinham ao menos uma relação próxima.

Conhecido, também, como "Gordo", o suspeito chegou a trabalhar como segurança da advogada e do marido dela, Benjamin Herdy. E, à Polícia, o caseiro da família, Laurentino Romão do Nascimento, disse que estranhava a proximidade entre os dois.

Além disso, de acordo com o G1, outra testemunha depôs que viu várias vezes Anic e Lourival "se beijarem" e que ambos estiveram "várias vezes juntos" em sua loja de celulares, no Paraguai. Atualmente, Lourival está preso, autuado por extorsão mediante sequestro.

Desaparecimento de advogada

Anic desapareceu no dia 29 de fevereiro deste ano. Ela foi vista pela última vez saindo de um shopping em Petrópolis, no Rio de Janeiro.

No mesmo dia do sumiço, o marido da advogada, Benjamin, começou a receber mensagens do suposto sequestrador, que pedia, em troca da soltura, uma fortuna específica de R$ 4,6 milhões. Os recados foram transmitidos por meio de um número de celular usado pela mulher.

Embora Lourival tenha sido preso, apontado como mentor do crime, Anic ainda não foi encontrada. Na última quarta-feira (22), a Polícia fez buscas em um sítio em Guapimirim, endereço pesquisado pelo criminoso depois de ter comprado um carro de luxo com o dinheiro do resgate, mas não foi encontrada nenhuma pista do paradeiro da advogada.

Uma das linhas de investigação considera a hipótese de que a vítima estaria morta. "Ou ela está desaparecida, ou, efetivamente, foi assassinada. A Polícia não descarta nenhuma possibilidade, mas acredito que, por conta dessa ambição e dessa impunidade, Anic possa ter perdido a vida", disse a delegada Cristiana Onorato Miguel ao G1.