Marido da advogada Anic Herdy pediu que sequestrador a presenteasse no Dia da Mulher; veja mensagens

Uma troca de mensagens entre o sequestrador da advogada Anic Almeida Peixoto Herdy, desaparecida desde fevereiro, e o marido dela, Benjamim Cordeiro Herdy, de 78 anos, tem sido analisada pela investigação policial que acompanha o caso. Na comunicação, é possível notar o desespero do companheiro da vítima, que chega a pedir que o criminoso presenteie Anic no Dia Internacional da Mulher, em 8 de março.

Apontado como principal suspeito do crime, Lourival Correa Netto Fadiga teria enganado a família com um suposto sequestro da advogada. Ele e os filhos foram presos no dia 20 de março, em Teresópolis. Também foi capturada uma mulher identificada como Rebecca Azevedo dos Santos, que seria amante do suspeito. Todos são réus por extorsão mediante sequestro.

Conforme informações do jornal O Globo, Benjamim afirmou que estava tentando de tudo para conseguir o valor de R$ 4,6 milhões pedido para o resgate, mas relatou dificuldades com toda a situação, em mensagens trocadas com o sequestrador.. “Estou tentando resistir, porém está muito difícil. Tenho medo de não resistir e não poder mais negociar. Não consigo mais ajuda”, desabafou.

“Estamos cuidando muito bem dela, pode ficar tranquilo. Prazo e formas são negociados, valores não. Podemos continuar em dólar ou bitcoin”, responde o sequestrador.

"Dá um presente pra ela. Ela é muito humana, pensa demais nos outros, quer ajudar todos até mais que pode. Hoje é o Dia Internacional da Mulher, tenha a certeza que ela merece, muito mais que eu", comenta Benjamin em outra mensagem.

Segundo relatório da 105ª DP (Petrópolis), Anic teria inicialmente ajudado Lourival a forjar um sequestro. A advogada desapareceu no dia 29 de fevereiro. No mesmo dia, Benjamin Cordeiro Herdy, de 78 anos, recebeu a mensagem de que a esposa havia sido sequestrada. O recado pedia o pagamento de R$ 4,6 milhões como resgate.

PRINCIPAL SUSPEITO

O relatório aponta que Lourival foi o idealizador do "falso sequestro", que tinha como objetivo extorquir Benjamin. "Há fortes suspeitas que Anic, em razão desse relacionamento extra conjugal, tenha aderido ao plano criminoso de Lourival, ao menos inicialmente, certo é que ela de fato não foi mais vista, não havendo notícias de seu paradeiro, o que indica que ela possa ter sido assassinada", diz o texto.

Durante o depoimento, Benjamin afirmou que Lourival fingiu dar apoio a ele, inclusive se ofereceu para pagar o resgate. De acordo com a reportagem do 'Fantástico', no dia 1º de março, os criminosos disseram que o marido teria de pegar o carro da esposa, que teria ficado no shopping, e ele teria de pedir ajuda a um outro homem, identificado como "Gordo" — apelido de Lourival Correa Netto Fadiga, também conhecido como "Fatica".

A mulher foi vista pela última vez em um shopping do Rio de Janeiro

Anic de Almeida Peixoto Herdy desapareceu em 29 de fevereiro deste ano. Nas últimas imagens registradas, às 11h08 daquele dia, ela chega em um carro preto ao estacionamento de um shopping em Petrópolis, no Rio, e, vinte minutos depois, aparece na praça de alimentação do estabelecimento, falando ao celular. Depois, segue por um corredor, a caminho da saída do shopping, e, do lado de fora, passa por uma calçada e atravessa a rua. Daí em diante, nunca mais foi vista

Eles foram até o Shopping Pátio Petrópolis, último lugar em que a advogada foi vista, e encontraram o carro dela no estacionamento. Segundo Benjamin, logo após localizar o veículo, Lourival apareceu com a chave do carro, informando que a tinha achado no para-brisa. Quatro dias depois, o marido fez uma vistoria no automóvel e encontrou o celular de Anic e R$ 7 mil.

INVESTIGAÇÃO

Duas coisas chamaram a atenção dos investigadores: o valor específico do resgate e o fato de que os criminosos sabiam exatamente da condição financeira da família. Benjamin é um dos herdeiros de um grupo que administrou universidades no Rio de Janeiro.

Os investigadores descobriram que Lourival convivia com Benjamin e Anic há pelo menos três anos, apresentado por um enteado que namorava a filha do casal. O homem prestava pequenos serviços de informática à família, mas dizia ser policial federal — o que a Polícia negou.

"O Lourival convencia todos. Todos acreditavam que ele era, sim, policial federal. Isso fazia com que tivesse confiança da família em todos os aspectos", disse ao 'Fantástico' a delegada Cristiana Onorato Miguel.

O suspeito, inclusive, acompanhou Benjamin durante a negociação com os sequestradores, e ajudou a montar uma "operação financeira" para pagar o resgate da mulher.