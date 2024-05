Jogo entre Ceará e Vila Nova na Série B sofre alteração e tem nova data; Veja mudanças

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou, na tarde deste sábado (25), que o jogo entre Ceará e Vila Nova, válido pela 9ª rodada, sofreu alterações. O jogo, antes marcado para o dia 11 de junho (terça-feira) às 21h30 (de Brasília), agora vai acontecer no dia 10 de junho (segunda-feira), às 19h. O local não mudou e a partida vai acontecer na Estádio Onésio Alvarenga, em Goiânia.

O Ceará ocupa atualmente a 8ª posição na tabela da Série B do Brasileirão, com 9 pontos, sendo duas vitórias, três empates e uma derrotas em 6 jogos. O próximo compromisso da equipe alvinegra será contra a Chapecoense, no domingo (26), na Arena Castelão, válido pela 7ª rodada.

VILA NOVA X CEARÁ