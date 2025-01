Ituano x Fortaleza pela Copinha: confira horário, palpites e onde assistir

O Fortaleza entra em campo nesta quarta-feira (15), em jogo eliminatório pela 3ª Fase da Copa São Paulo de Futebol Junior. O Leão enfrenta o Ituano, às 15 horas, no Estádio Municipal Amadeu Mosca, em Salto (SP). Quem vencer estará nas Oitavas de Final, entre os 16 melhores da competição. Um empate levará a decisão para os pênaltis.

Onde assistir

A partida terá transmissão do Sportv

Palpites

Como chega o Leão

O Tricolor de Aço foi vice-líder do Grupo 25 com 4 pontos. A equipe comandada pelo técnico Léo Porto fez três partidas, com uma vitória (São Bento/SP), um empate (Carajás-PA) e uma derrota (Ituano/SP).

No 1º mata-mata, o Leão enfrentou o América/MG, até então invicto e que havia vencido seus 3 jogos. Empatou em 1 a 1 e venceu nos pênaltis.