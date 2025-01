Ceará x Vasco pela Copinha: confira horário, palpites e onde assistir

O Ceará entra em campo nesta quarta-feira (15), em jogo eliminatório pela 3ª Fase da Copa São Paulo de Futebol Junior. O Vovô enfrenta o Vasco, 11 horas, no Estádio Nicolau Alayon, em São Paulo (SP). Quem vencer estará nas Oitavas de Final, entre os 16 melhores da competição. Um empate levará a decisão para os pênaltis.

Onde assistir

A partida terá transmissão do Sportv.

Palpites

Como chega o Vozão

O Alvinegro foi vice-líder do Grupo 31 com 7 pontos e chega invicto para a 3ª Fase. A equipe comandada pelo técnico Alison Henry fez três partidas, com duas vitórias (Portuguesa Santista, Trindade/GO) e um empate (Juventus/SP).

No primeiro mata-mata, na 2ª Fase, não deu chance ao XV de Piracicaba, goleando por 4 a 0, três gols de Guilherme.

O Vasco avannçou em 2º na 1ª Fase no grupo 32, com 3 empates: XV de Piracicaba, Canaã-DF

e Nacional-SP. No primeiro mata-mata, venceu o Juventus/SP por 1 a 0, avançando para enfrentar o Vovô.