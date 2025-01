Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quarta-feira (15/1)

O céu está te questionando: você deseja avançar ou estagnar? Não dá mais para adiar. A Lua Cheia em Leão te convida a olhar para si mesmo, para os seus desejos e vontades mais genuínas. Como você se enxerga? Este é o momento de brilhar, mas também de encarar o que te impede de ser autêntico.



Na madrugada, a Lua e Júpiter fizeram acordos que podem trazer expansão e clareza sobre os caminhos que você deseja trilhar. Porém, o encontro da Lua com Quíron hoje intensifica aquelas feridas que ainda dificultam atitudes e decisões alinhadas com o que você realmente quer.



Lembre-se: o trabalho é interno. O Sol em oposição a Marte coloca um dilema no seu caminho. De um lado, você sente vontade de ir além, de realizar mais. Mas do outro, as travas emocionais e inseguranças podem puxar você para trás.



O desafio está claro: como equilibrar seus desejos com as emoções que ainda precisam de cura? Use a força dessa Lua Cheia para iluminar suas questões internas e, assim, dar o primeiro passo em direção ao avanço que você tanto deseja.

Áries

Hoje você pode sentir uma grande vontade de agir, mas também perceber bloqueios emocionais que dificultam a iniciativa. A Lua Cheia em Leão te pede para conectar-se à sua criatividade e autenticidade, sem medo de mostrar quem você é. Aproveite o dia para refletir sobre o que realmente te motiva e alinhar suas ações com seus desejos mais profundos.

Touro

O céu te convida a olhar para dentro e questionar se você está priorizando seu bem-estar emocional. A Lua em Leão ilumina sua casa interior, pedindo que você cuide do seu espaço, tanto físico quanto interno. Use o encontro entre a Lua e Quíron para curar feridas ligadas à sensação de segurança e pertencimento.

Gêmeos

A comunicação ganha destaque, mas pode ser carregada de emoções intensas. A Lua Cheia em Leão te incentiva a se expressar com coragem, mas é importante refletir antes de falar. Use a energia do dia para reconhecer como as palavras podem ser ferramentas de transformação e de cura, tanto para você quanto para os outros.

Câncer

Hoje, o foco está em suas finanças e no valor que você dá a si mesmo. A Lua Cheia em Leão ilumina a necessidade de confiar mais no seu brilho e no que você pode oferecer ao mundo. Questione se suas escolhas financeiras estão alinhadas com seus valores e faça ajustes se necessário.

Leão

Com a Lua Cheia no seu signo, este é o seu momento de brilhar, mas também de se reconectar com a sua essência. Permita-se olhar para as suas travas emocionais sem medo, reconhecendo que cada passo dado para superar essas barreiras é uma conquista. Lembre-se de que o trabalho interno é o que te dá força para liderar e inspirar os outros.

Virgem

O dia pede introspecção e coragem para enfrentar os medos que você guarda no seu íntimo. A Lua em Leão ilumina áreas que precisam de atenção e cura, e Quíron traz a oportunidade de liberar o que te prende ao passado. Dedique um tempo para meditar ou estar em silêncio, conectando-se com sua intuição.

Libra

Hoje é um ótimo dia para olhar para as suas conexões e avaliar se elas estão alinhadas com o seu propósito. A Lua Cheia em Leão destaca amizades e grupos que te inspiram a crescer, mas também pode revelar onde você está se limitando para agradar. Lembre-se de que a autenticidade é o maior presente que você pode oferecer a quem está ao seu lado.

Escorpião

O dia te convida a explorar novas ideias e a abrir a mente para outras perspectivas. A Lua Cheia em Leão ilumina seu desejo de aventura e crescimento, mas as travas emocionais podem te impedir de seguir adiante. Questione quais crenças limitantes você ainda carrega e permita-se expandir sem medo.

Sagitário

Capricórnio

Hoje é um bom momento para olhar para as suas relações mais profundas e questionar o que está te impedindo de confiar plenamente. A Lua em Leão ilumina suas emoções e traz à tona medos e inseguranças. Aproveite o encontro com Quíron para curar feridas ligadas ao controle e à vulnerabilidade.

Aquário

O foco está em suas parcerias e no equilíbrio entre o que você deseja e o que os outros esperam de você. A Lua Cheia em Leão te pede para brilhar em seus relacionamentos, mas sem abrir mão de quem você realmente é. Use os aspectos do dia para resolver conflitos internos e fortalecer laços significativos.

Peixes

Hoje, sua rotina pede mais atenção e cuidado, mas também flexibilidade para lidar com imprevistos. A Lua em Leão te incentiva a trazer mais paixão para as tarefas do dia a dia, enquanto Quíron pode te ajudar a curar hábitos que não te fazem bem. Priorize o autocuidado e encontre equilíbrio entre trabalho e bem-estar.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.