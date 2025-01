Cristiano Ronaldo pode ter maior salário da história do futebol no Al-Nassr; veja valor

O atacante português Cristiano Ronaldo pode ter o maior salário da história do futebol no novo contrato com o Al-Nassr, da Arábia Saudita. Com 39 anos, o jogador recebeu uma proposta de renovação até o fim de 2026, com pagamento histórico e direito a 5% das receitas do clube árabe.

A informação foi divulgada pelo jornal espanhol Marca. Caso aceite, o valor será de € 183 milhões (aproximadamente R$ 1,1 bilhão) por ano, ou seja, o equivalente a receber R$ 3,4 milhões por dia. Como o atual vínculo do jogador se encerra em junho de 2025, está livre para assinar um pré-contrato com qualquer equipe no momento.

A tendência é que o atacante permaneça no clube. Na atual temporada, o português já soma 22 gols em 25 jogos, com quatro assistências. Tido como um dos maiores jogadores da história, sendo ídolo do Real Madrid-ESP e do Manchester United-ING, tem uma carreira multicampeã e é detentor de cinco bolas de ouro, premiação do melhor do mundo nos anos de 2008, 2013, 2014, 2016 e 2017.

Um dos pedidos para assinar o vínculo, inclusive, seria a contratação do volante Casemiro. Com passagens pela Seleção Brasileira, o meio-campo de 32 anos atualmente é do Manchester United.