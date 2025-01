Fortaleza tem forte chuva com alagamentos, risco de desabamento e queda de energia na noite desta terça (14)

Fortaleza registrou forte chuva na noite desta terça-feira (14), que deixou vias alagadas e causou queda de energia em alguns bairros da cidade, além de ocorrências de risco de desabamento. A Capital cearense já amanheceu chuvosa, e a previsão da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) apontava a continuidade das precipitações.

O Diário do Nordeste recebeu registros de ruas alagadas nos bairros como Fátima, Centro, Aldeota e Salinas. No Benfica, um carro chegou a ficar parcialmente submerso na via.

A Defesa Civil de Fortaleza informou cinco riscos de desabamento foram notificados no bairros Centro, Henrique Jorge, Meireles, Mucuripe e Vila Velha.

As equipes ainda atenderam um alagamento no Vicente Pinzón.

Por nota, o órgão informou que "em caso de qualquer risco, a Defesa Civil de Fortaleza deve ser acionada via Ciops, através do fone 190. Os agentes trabalham em regime de plantão, 24h, para atender as demandas da população".

Enel reforçou equipes nas ruas

Imóveis do bairro Centro registraram queda de energia. Em nota, Enel Distribuição Ceará informou que chuvas vieram com "descargas atmosféricas" que afetaram o fornecimento de energia em todo o estado.

"As regiões Norte, Atlântico e Metropolitana são as mais afetadas. A companhia reforçou o número de equipes em campo para realizar os reparos necessários e normalizar o serviço o mais rapidamente possível.

Chuvas devem continuar

A Funceme indicou para o Ceará tendências de acumulados expressivos de chuva até esta quarta. "Para Fortaleza e Região Metropolitana, as chuvas deverão se concentrar entre madrugada e manhã, semelhante ao observado nesta terça-feira (14)", indicou o órgão.

"Para esta quarta-feira (15), a Funceme prevê mais acumulados em todas as macrorregiões. A tendência é que os maiores acumulados ocorram na Ibiapaba, Cariri e Sertão Central e Inhamuns", indica o órgão de meteorologia.

Um aviso meteorológico que iniciou às 14h desta terça e vai até às 23h desta quarta indica risco médio e alto de chuvas intensas no Ceará. A maioria do estado está com risco alto, segundo o documento divulgado pela Funceme.

Entre as 7h dessa segunda-feira (13) e o mesmo horário desta terça, choveu em 152 municípios, de acordo com o monitoramento da Funceme. O maior acumulado foi em Iguatu, no Centro-Sul do Estado, com 133 mm de chuva.

Alertas do Inmet

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), todas as 184 cidades o Ceará estão com aviso de perigo potencial (aviso amarelo), de chuvas e ventos intensos. Há ainda possibilidades de chuvas até 100 milímetros (mm) em mais de 150 localidades, pois um aviso laranja também aponta perigo e condições climáticas mais intensas em 155 municípios.

Os alertas do Inmet são válidos até as 10h desta próxima quarta-feira (15).