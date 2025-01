Chuvas são registradas em pelo menos 120 municípios cearenses; veja previsão

Segundo dados parciais da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), o Ceará registrou chuvas em pelo menos 127 municípios, nas últimas 24 horas. O maior volume de precipitações foi contabilizado no município de Granja, com 77 milímetros (mm). Em Fortaleza, o posto do bairro Maraponga somou 23 mm. E a chuva intensa na capital cearense segue nesta manhã.

O órgão estadual chegou a emitir um aviso meteorológico sobre chuvas intensas no Estado, com prazo de encerramento até as 12h de terça. A região sul do Ceará apareceu em mapa com maior volume, tendo risco médio de precipitações de 41% a 70%.

10 maiores chuvas por posto do dia

Granja (Posto: TIMONHA): 77 mm Maranguape (Posto: OLHO D'AGUA): 75 mm Hidrolândia (Posto: BETANIA): 72 mm Iguatu (Posto: AEROPORTO(IGUATU)): 72 mm Morada Nova (Posto: ROLDÃO): 70 mm Cariús (Posto: CARIÚS): 68 mm Boa Viagem (Posto: DOMINGOS DA COSTA): 66 mm Boa Viagem (Posto: SERRA DA GUIA): 65 mm Ocara (Posto: SERRAGEM): 64 mm Aracoiaba (Posto: ARACOIABA): 62 mm

Previsão

O Ceará deve seguir com condições favoráveis para chuva em todas as macrorregiões até quarta-feira (15).

Para essa terça, a Funceme prevê registros em todas as regiões, sendo que os maiores acumulados esperados para a faixa litorânea, para as regiões de serra, além do sul do Sertão Central e Inhamuns.

Até amanhã, a tendência, é de céu variando de nublado a parcialmente nublado em todas as macrorregiões, com chuva no Litoral Norte, no Litoral de Fortaleza, no Maciço de Baturité, no Litoral do Pecém e na Jaguaribana.

No Cariri e sul do Sertão Central e Inhamuns são esperadas chuvas isoladas de intensidade fraca a moderada, ocasionalmente forte, e que podem estar acompanhadas de trovoadas isoladas e rajadas de vento.

Motivações

As chuvas neste momento se devem à influência da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), que favorece a formação de áreas de instabilidades na porção centro-sul do Ceará.

Além disso, a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) encontra-se em torno da Linha do Equador, colaborando para o aumento de instabilidade, sobre principalmente a faixa litorânea. Além disso, efeitos locais, tais como, relevo e temperatura, também são fatores auxiliares para que se tenha uma maior condição de instabilidade e consequentemente maiores acumulados de chuva.

Devido ao aumento da nebulosidade no Estado, as temperaturas máximas (no período da tarde) podem atingir cerca de 37 °C em alguns municípios do Cariri, Jaguaribana e do Sertão Central e Inhamuns. Nas demais regiões, as máximas variam entre 31 °C e 35 °C, enquanto as mínimas podem chegar a aproximadamente 19 °C em áreas serranas.