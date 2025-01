Veja quando Inep divulgará espelho da redação do Enem 2024

Os participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024, desde segunda-feira (13), têm acesso às notas obtidas na avaliação e, em meio a essa divulgação, muitos candidatos têm manifestado nas redes sociais insatisfação com a nota na redação. No Brasil, conforme divulgado pelo Ministério da Educação (MEC), apenas 12 pessoas alcançaram a nota máxima, 1.000, na edição do ano passado.

Diante das dúvidas, cresce a busca para saber quando o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) irá liberar o espelho da redação, que a imagem escaneada do texto escrito pelo candidato. Em resposta ao Diário do Nordeste, nesta terça-feira (14), a instituição declarou que os espelhos “serão publicados na Página do Participante em março de 2025”, mas ainda não informou a data precisa.

Essa divulgação, prevista no edital do Enem, é chamada de “vista pedagógica” e nela os candidatos conseguem ver a correção da redação e a pontuação alcançada em cada uma das competências avaliadas.

Mas, vale destacar que, conforme previsto no edital, esse acesso à correção da redação tem finalidade exclusivamente pedagógica, permitindo que os participantes entendam os critérios de correção e analisem seu desempenho de forma mais detalhada, logo não há possibilidade de contestar a nota ou solicitar alterações no resultado da redação.

Isso porque, segundo já publicado pelo Inep em anos anteriores, a possibilidade de recurso sobre a nota da redação é prevista no decorrer do processo de correção. Desse modo, a prova de todos os participantes é corrigida por dois corretores e, quando há discrepância na nota, um terceiro especialista também entra na análise.

Como ver minha redação do Enem?

Para acessar o espelho da redação do Enem 2024 quando for liberado em março de 2025, o candidato deve entrar na Página do Participante, no site oficial do Inep.

Na página, o candidato faz login com CPF e senha cadastrados, acessa a seção de resultados no menu lateral, clica na edição que deseja e depois de ver as notas, pode “baixar redação”

O espelho traz uma análise da pontuação atribuída a cada competência exigida: domínio da norma culta, compreensão da proposta de redação, organização do texto, uso de mecanismos linguísticos e elaboração de proposta de intervenção.

Espelhos não disponibilizados

O edital do Enem também prevê alguns casos nos quais o espelho da prova não será disponibilizado. Isso ocorre em situações nas quais a banca avaliadora atribuiu nota zero à redação. Isso ocorre quando:

O espaço da redação apresenta “impropérios, desenhos e outras formas propositais de anulação”;

Parte do texto deliberadamente desconectada com o tema proposto;

Apresentar nome, assinatura, rubrica ou qualquer outra forma de identificação no espaço destinado exclusivamente ao texto da redação”

Apresentar letra ilegível, que impossibilite a leitura por dois avaliadores independentes.

Como a redação do Enem é corrigida?

A redação, segundo o Inep, é corrigida por 2 corretores de forma independente e cada um deles atribui uma nota entre 0 e 200 pontos para cada uma das cinco competências. Assim, a nota total de cada corretor é a somatória das notas atribuídas a cada uma das competências.

Se houver discrepância entre dois corretores (diferença superior a 100 pontos na nota total, ou mais de 80 pontos em qualquer competência), a redação é corrigida por um terceiro corretor.

Se o terceiro corretor concordar com um dos dois primeiros, a nota final será a média das duas notas mais próximas, descartando a discrepante. Se não houver discrepância, a nota final será a média das notas dos dois primeiros corretores.