'Quero uma recontagem!': Divulgação de notas do Enem 2024 gera memes nas redes sociais; veja

A divulgação das notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024, nesta segunda-feira (13), gerou uma onda de memes nas redes sociais. Enquanto alguns usuários celebraram o bom desempenho na prova, outros lamentaram os resultados obtidos.

Os comentários também brincam com a instabilidade que o site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) apresentou durante a manhã. "Inep, se vc fosse um site bom, qual você seria?", criticou um perfil junto de um print com a página do endereço eletrônico fora do ar.

O assunto é tão comentado que o termo "inep" alcançou a segunda posição dos trending topics do X (antigo Twitter). "Depois do Inep, começa a verdadeira guerra que é o Sisu", comentou uma usuária, fazendo referência ao Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que torna possível aplicar a nota do Enem em universidades federais pelo Brasil.

Veja os melhores memes sobre o resultado do Enem 2024

Como conferir a nota do Enem

Para conferir as notas, os participantes devem acessar a "Página do Participante", no site do Inep, por meio da conta Gov.br. Em março, cerca de 60 dias após a divulgação das notas, os inscritos poderão ter acesso ao espelho da redação — usado exclusivamente para fins pedagógicos.

A partir desse resultado, os estudantes também poderão aplicar a nota do Enem no Sisu, que terá inscrições abertas entre os dias 17 e 21 de janeiro, em faculdades particulares por meio do Programa Universidade Para Todos (Prouni), que garante bolsas de até 100% nessas instituições, ou pelo Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies).