Estreia do BBB 25: veja que horas começa o programa nesta segunda (13)

A 25ª edição do Big Brother Brasil estreia na noite desta segunda-feira (13), a partir de 22h25, logo após a transmissão da novela "Mania de Você", na TV Globo. Doze duplas entram na disputa pelo prêmio milionário na casa mais vigiada do País. Segundo a emissora, o reality show já se inicia com dinâmicas inéditas.

A estreia também marca o retorno da Caravana BBB, muito popular em edições anteriores, que mostra o trajeto dos competidores desde a saída do hotel até os estúdios da Globo. Os telespectadores podem acompanhar ao longo dos intervalos na programação da emissora para conferir o aquecimento da edição.

Alguns dos brothers já foram entrevistados por Thiago Oliveira antes da entrada na casa. Na saída do hotel, muitos deles falaram sobre a expectativa para a participação no Big Brother Brasil e acenaram para o público presente.

QUE HORAS COMEÇA A ESTREIA DO BBB 25?

A estreia do BBB 25 começa a partir das 22h25 desta segunda (13), logo após a transmissão da novela "Mania de Você", na Tv Globo. A transmissão do reality show também está disponível pelo streaming Globoplay.

ESTREIA

No primeiro dia de programa, o apresentador Tadeu Schmidt vai revelar qual dupla que concorre à 12ª vaga vai entrar na "casa mais vigiada do Brasil". Durante o dia, o público ainda pode decidir através de votação online aberta no gshow. Vale lembrar que o par escolhido entra no reality com imunidade garantida.

Também nesta segunda, os participantes serão submetidos a uma brincadeira tensa: uma dinâmica vai testar o conhecimento dos "brothers" e "sisters" sobre a própria dupla. Aqueles que mais estiverem em sintonia, irão para o VIP. Já os que não se saírem bem, entrarão na Xepa.

