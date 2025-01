Golden Globes e a quebra de padrões

Eu não previ, mas estava muito esperançosa com a premiação da Fernanda Torres e ela veio! Sou brasileira e nunca fui triste, é essa a sensação que eu estou.

Além disso, vi um tapete vermelho muito interessante, com looks que comunicaram a importância da gente se vestir de si - mesmo quando estamos ali a trabalho. Não foi um show de diversidade (nunca é), mas a gente teve nossa fatia de celebridades que quebraram com regras de gênero, idade, tipo corporal e tantas outras regrinhas que a gente tá acostumado a ver por aí.

Não dá pra começar por outra pessoa que não seja Cate Blanchett. A atriz foi nomeada ao prêmio de melhor atriz pela série "Disclaimer", e para a premiação escolheu um vestido dourado da marca Louis Vuitton. Vestido este que foi usado pela mesma oito meses antes, no Festival de Cannes de 2024.

Repetiu a roupa, mas não o look pois toda a produção foi completamente diferente e ainda mostrou que elegância não tem nada a ver com roupa nova.

Jessica Gunning também brilhou duplamente, não só pelo seu look, mas pelo prêmio de Melhor Atriz Coadjuvante pela série Bebê Rena. Obviamente que ela está longe de ter sido considerada uma das mais bem vestidas da noite, afinal, quantas vezes a gente viu isso acontecer com uma mulher gorda?

Legenda: Jessica Gunning conquistou o prêmio de Melhor Atriz Coadjuvante pela série Bebê Rena Foto: AFP

Apesar desse pouco destaque, o look de Gunning contradiz muitas ideias do que se espera de uma mulher grande: nossa roupa não precisa ser preta, não precisamos de tantos truques para parecer menor, nossa roupa pode ser espalhafatosa, chamativa e brilhante.

Então, um look de veludo azul, colado, com um decote grande, volumoso e extravagante não deveria passar tão despercebido assim.

Alton Mason quebrou com regras de gênero quando escolheu uma blusa de frente única, com drapeado no decote, uma peça e um corte normalmente associados à feminilidade, para o seu look do Golden Globes. O mesmo podemos perceber no look do ator Colman Domingo, que sempre está impecável e ensina que o look masculino não precisa ser básico ou mais do mesmo.

Legenda: Nicole Kidman apostou em vestido de costas nuas Foto: AFP

E o que dizer de Kathy Bates, Nicole Kidman e Demi Moore? Todas mostrando que a vida não termina aos 40, nem a beleza e nem o talento. Cada uma a seu modo, quebrou com o etarismo mostrando que é possível começar e recomeçar aos 50, 60 ou 70 anos de idade.

