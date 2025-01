Que horas começa 'Tieta'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (14)

A novela 'Tieta' desta terça-feira (14) vai ao ar às 17:15, após 'A Proposta'. Nesse capítulo, O padre diz a Ricardo que precisa ouvir sua confissão.

Resumo completo de 'Tieta' desta terça-feira

O padre diz a Ricardo que precisa ouvir sua confissão. Ricardo conta a Tieta o que o padre falou e ela decide ir conversar com ele. Helena relata a Ascânio sua briga com Rafa. Ele fala com Rafa e lhe pede para ficar, mas ela vai embora. Helena vê Ascânio com a carta, mas ele diz que tem a ver com um assunto da prefeitura.

Silvana pede a Dário para lhe ensinar a mergulhar e Laura apoia a ideia. Helena encontra a carta. Ascânio chega e a arranca de sua mão. Ele a lê e fica perplexo. Amorzinho briga com Amintas por causa de Silvana. Tieta pede a Perpétua para convocar a família para uma reunião. Ascânio manda Helena embora. Ascânio diz a Helena que leu na carta que seu amante a abandonou e por isso ela voltou.

Ela tenta negar, mas Ascânio não a ouve, força Helena a arrumar as malas e a manda embora. Silvana discute com Marcolino e ameaça ir para a pensão de Milu. Imaculada engana o coronel para voltar a contar a história. Helena aparece na casa de Elisa pedindo para ficar, mas Timóteo não permite. Depois, ela vai à pensão de Milu e Carmosina mente que não há vagas.

Cinira conta a Tieta, Leonora e Perpétua que Ascânio expulsou Helena de casa. Tieta fica com pena e pede a Carmosina para aceitar Helena na pensão.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:15, na Rede Globo.