Anitta deve ser a primeira atração musical do BBB 25 ao lado do pai, diz colunista

Anitta deve ser a primeira atração musical do Big Brother Brasil (25) e não estará sozinha. Para entrar no clima de duplas da atual edição do reality, a cantora fará um número especial com o pai, Mauro Machado. A informação é da colunista Anna Luiza Santiago.

Os dois participarão do "Show de Quarta" uma nova modalidade do programa. O evento deverá ser mais intimista, diferente das participações especiais de artistas de edições anteriores. Segundo a coluna de Anna Luiza, o número protagonizado pela dupla será uma dança.

Nas próximas semanas, os artistas convidados a participar do palco do BBB 25 também levarão pessoas com as quais têm laços fortes. Na edição especial dos 25 anos do programa, os participantes entraram no reality em 12 duplas.

Veja também Zoeira Como votar no BBB 25? Entenda como participar das votações do reality show Zoeira Quem venceu a primeira prova de resistência do BBB 25? Veja como foi disputa do reality show

Programa terá duas fases

Assim como as novelas, a trama do BBB 25 será divida em duas fases ao longo dos 100 dias de exibição. Na primeira parte, os participantes em duplas funcionarão como um jogador só. Isso significa que as decisões do jogo, como prova do Líder, Anjo e o temido Castigo do Monstro, serão realizadas em conjunto.

Com o decorrer dos dias, os participantes que escaparem do Paredão vão agir de forma individual às dinâmicas do reality, mudando completamente a estratégia no jogo e revelando quais relações ficaram mais fortes ou foram abaladas.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.