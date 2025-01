Show de Lady Gaga em Copacabana está confirmado para maio, diz colunista

E os fãs da cantora Lady Gaga podem marcar no calendário o dia que a americana irá se apresentar na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro (RJ). Segundo o colunista Lauro Jardim, do O Globo, a apresentação acontece no dia 3 de maio, às 21h. O evento ganhou por nome oficial "Lady Gaga Todo Mundo no Rio".

Veja também Zoeira Quem venceu a primeira prova de resistência do BBB 25? Veja como foi disputa do reality show Zoeira Como votar no BBB 25? Entenda como participar das votações do reality show

Na madrugada desta terça-feira (14), Bernardo Fellows, chefe da área de eventos da Prefeitura do Rio de Janeiro, assinou documento confirmando o pedido da produtora Bonus Track para a realização do show.

Vale destacar que a Bonus Track também foi a responsável por viabilizar a apresentação de Madonna no Rio, no mesmo local e mês no ano passado.

Na documentação, consta que será utilizada uma área de 28 mil metros quadrados para o espetáculo gratuito. A informação é que não haverá fogos de artifício. O evento irá contar ainda telões e banheiros químicos ao longo da praia e da orla.

O horário previsto para o término é 23h30. Está prevista a presença de, ainda segundo a autorização dada, "1 milhão de pessoas". A primeira e última vez que Lady Gaga veio ao País foi em 2012.