Acompanhada da filha Zoe, Sabrina Sato mostra registros da lua de mel com Nicolas Prattes

Sabrina Sato, de 43 anos, deu uma palinha nas redes sociais do que está sendo a lua de mel com Nicolas Prattes, de 27. Nesta terça-feira (14), ela publicou no Instagram registros da viagem a Porto Seguro, na Bahia, ao lado do amado e da filha Zoe, de 6 anos, fruto de seu relacionamento com Duda Nagle.

A apresentadora compartilhou três vídeos nos stories. No primeiro deles, Nicolas aparece em momentos descontraídos em uma piscina com a enteada. No segundo registro da família, o maridão brinca em um balanço com a pequena Zoe.

Por fim, os mais de 31 milhões de seguidores da ex-BBB mais seguida no Instagram puderam ver Sabrina e a filha correndo na beira do mar.

Zoe participou também do casamento intimista da mãe, realizado na última sexta-feira (10). A menina levou as alianças até o altar e deixou a capela acompanhada pela por Sabrina e pelo padrasto.

O galã, aliás, já havia voltado ao ritmo de gravações da novela “Mania de Você” antes da viagem. Na segunda-feira (13), ele compartilhou que estava nos estúdios da Rede Globo.

Sabrina, por sua vez, também já está se ocupando com os ensaios para o Carnaval de 2025, quando, mais uma vez, deve brilhar como rainha de bateria. Ela também está no ar como uma das jurados da quinta temporada de “The Masked Singer Brasil”, comandado por Eliana.

Sato não compareceu às gravações da estreia do programa da temporada porque estava de licença médica. Recentemente ela perdeu o bebê que esperava com Nicolas, após ter um aborto espontâneo na na 11ª semana de gestação.