Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 14 de janeiro

O céu está frenético e anuncia dias agitados pela frente. A Lua Cheia em Câncer intensifica as emoções e traz à tona tudo aquilo que estava guardado. Essa madrugada, a Lua se aproximou de Marte, o que pode ter perturbado seu sono ou causado inquietação. Se você acordou irritado ou sobrecarregado, respire fundo e evite reagir de forma impulsiva, especialmente diante de provocações.



As emoções do passado estão emergindo, junto com as dores que ainda não foram resolvidas. É um momento de perceber os espinhos que você deixou pelo caminho e que agora impedem seus passos. Marte em Câncer, ainda que retrógrado, nos lembra que a verdadeira batalha está dentro de nós. Não deixe que as memórias do ontem paralisem seu presente.



A Lua ingressa em Leão e se prepara para uma oposição com Plutão, desafiando você a encarar as sombras e transformar o que precisa ser renovado. Por mais trabalhoso que pareça, lembre-se de que essas intensidades são convites para criar novos caminhos e avançar com mais clareza e coragem.

Signo de Capricórnio hoje

Os relacionamentos estão em foco, e Marte pode ativar tensões ou ressentimentos não resolvidos. Seja paciente ao lidar com as emoções alheias. Com a Lua em Leão, reforce seus limites emocionais e foque em transformar suas parcerias em algo mais autêntico.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.