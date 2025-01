MEC divulga cronograma do Fies e do Prouni de 2025; veja datas

Estudantes que pretendem pleitear uma vaga em universidades ou faculdades privadas com financiamento do Governo Federal devem ficar atentos ao cronograma do Fies e do Prouni de 2025, divulgados nesta segunda-feira (13) pelo Ministério da Educação (MEC) e pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

O Programa Universidade para Todos (Prouni) ainda não teve edital divulgado, mas, segundo o ministro Camilo Santana, a previsão é de que o sistema seja aberto três dias após o encerramento do Sistema de Seleção Unificada (Sisu).

Cronograma do Prouni 2025

Inscrições: 24 a 28 de janeiro

Primeira chamada: 26 de fevereiro

Segunda chamada: 26 de março

Manifestação de interesse na lista de espera: 26 e 27 de março

Em coletiva de imprensa, Camilo reforçou que o Prouni completa 20 anos, em 2025, sob o papel de "dar oportunidade a milhões de jovens de acesso ao ensino superior brasileiro".

Já as vagas para o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies) de 2025 serão abertas no início de fevereiro, logo após o Prouni. Neste ano, está implementado o Fies Social, “para garantir a estudantes de baixa renda 100% do financiamento dos seus cursos”, como reforçou o titular do MEC.

Cronograma do Fies 2025

Inscrições: 4 a 7 de fevereiro

Resultados: 18 de fevereiro

Início da convocação da lista de espera do Fies: 25 de fevereiro

Camilo destacou que o chamamento dos estudantes para ocupar as vagas do sistema de financiamento tem sido “acelerado para permitir o ingresso desses jovens no início do semestre nas universidades cadastradas”.

Sisu abre neste mês

O anúncio das datas foi feito durante coletiva de imprensa para divulgar os resultados do Enem 2024. O edital do Sisu 2025, com calendário, já havia sido publicado pelo MEC e pelo Inep em dezembro passado.

Para participar, é necessário que o estudante tenha o ensino médio completo, tenha participado da edição de 2024 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e não tenha zerado a prova de redação.

A inscrição não é válida para quem declarou ter participado do Enem 2024 na condição de treineiro, o seja, quem participou do exame antes mesmo de concluir o ensino médio.

Calendário do Sisu 2025

Inscrições: 17 a 21 de janeiro

Chamada regular: 26 de janeiro

Matrícula junto à instituição: 27 a 31 de janeiro

Manifestação de interesse na lista de espera: 26 a 31 de janeiro

