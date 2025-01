‘Pé-de-Meia Licenciaturas’: com bolsas de R$ 1.050 por mês, MEC quer atrair jovens para a formação de professores

No próximo ano letivo das universidades públicas brasileiras, os estudantes que ingressarem em cursos de licenciatura e tiverem tirado pelo menos 650 pontos no último Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) vão receber uma bolsa mensal pelo programa “Pé-de-Meia Licenciaturas”, do governo federal. As informações foram divulgadas pelo ministro da Educação, Camilo Santana, nesta terça-feira (14), ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Durante o evento de lançamento do programa "Mais Professores", o ministro explicou que os universitários vão receber uma bolsa de R$ 1.050 que começará a ser paga já no primeiro mês da graduação, até o final do período regular do curso. As bolsas do “Pé-de-Meia Licenciaturas” serão custeadas pela Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).

Desse valor, os estudantes poderão sacar imediatamente R$ 700. Os outros R$ 350 serão depositados em uma poupança, com saque após a formatura e ingresso na rede pública de ensino, em até cinco após após a conclusão da licenciatura. “Com isso, nos quatro anos, ele (o aluno) pode receber até R$ 48.300”, destacou o ministro.

Inicialmente, serão ofertadas 12 mil bolsas por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que ocorre de 17 a 21 de janeiro. As remanescentes serão aplicadas no Programa Universidade para Todos (Prouni), que oferece bolsas de estudo, integrais e parciais em instituições particulares de educação superior.

Caso ainda haja vagas remanescentes após o Prouni, elas serão aplicadas no Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), que financia a graduação em instituições particulares.

Entre as Instituições de Ensino Superior (IES) privadas, só poderão ser contempladas aquelas que são avaliadas pelo Ministério da Educação (MEC) com conceitos 4 e 5 — os dois indicadores mais altos — tanto para a IES quanto para o curso.

Durante o evento, o presidente Lula destacou a importância de iniciativas para valorizar os professores financeiramente, para atrair bons estudantes para a profissão. “A gente não quer que os professores sejam aquelas pessoas mais desqualificadas da prova do Enem. A gente quer que sejam os melhores, e por isso é que nós temos que pensar muito no salário”, defendeu.

Para estudar melhor, a escola tem que ser atrativa. A criança, quando levanta de manhã, não pode imaginar que vai para o sofrimento na escola, ela tem que ter na cabeça que vai para um lugar extraordinário, que vai encontrar uma professora e um professor alegres, que vão cuidar dela (...) É isso que a motiva uma criança a ir para a escola. E é por isso que a gente quer que as pessoas não desistam de ser professores. Luiz Inácio Lula da Silva Presidente do Brasil

Desafios da docência no Brasil

O programa tem o objetivo de atrair novos estudantes para cursos de licenciatura em uma conjuntura em que o magistério enfrenta desafios “complexos” no País, segundo o ministro.

Camilo Santana elencou as dificuldades do magistério em cinco frentes:

Atratividade da profissão de professor;

Qualidade da formação;

Permanência e conclusão das licenciaturas;

Ingresso nas redes de educação federal, estaduais e municipais;

Carreira e desenvolvimento dos professores.

O ministro apontou, por exemplo, que apenas 3% dos estudantes de 15 anos querem ser professores, segundo dados do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa). Além disso, 49,2% dos universitários em licenciatura desistem do curso.

“Nas áreas de exatas, como Física, Matemática e Química, a evasão chega a 62,9%”, destacou o ex-governador do Ceará. Nesse contexto, o “Pé-de-Meia Licenciaturas” busca enfrentar essa dificuldade de atrair novos universitários que tenham perfil para a docência.

(Esse programa) é para atrair, estimular e incentivar as pessoas a entrarem nas licenciaturas e permanecerem, porque vocês viram que metade desiste durante o caminho do curso Camilo Santana Ministro da Educação

O primeiro anúncio sobre o programa foi feito em Fortaleza, durante a Reunião Mundial sobre a Educação 2024 (Global Education Meeting – GEM), no dia 30 de outubro do ano passado.

'Mais professores para o Brasil'

O anúncio sobre o benefício para os universitários foi feito durante o lançamento de um pacote mais amplo do Governo Federal, chamado de programa “Mais Professores para o Brasil”. A iniciativa inclui medidas em distintas frentes na tentativa de aumentar a atratividade da carreira do magistério e reter profissionais.

As resoluções incluem desde o estímulo financeiro a jovens até benefícios práticos aos profissionais já formados. Integram o pacote:

