Projeto GeekAção abre edital para o Sana direcionado às cidades do interior do Ceará

Com milhares de jovens beneficiados nos últimos anos, o projeto GeekAção retorna para uma nova edição no Sana 2025.1, tradicional evento da cultura geek no Ceará. Neste ano, uma das novidades é o lançamento do edital para participação de escolas localizadas na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) e no interior do estado.

O edital está com inscrições abertas até a próxima quarta-feira (15). Cada município pode solicitar de 50 a 500 entradas por dia de evento. Segundo a organização do Sana, a previsão é de que 27.500 jovens participem dos três dias de evento por meio do programa.

O ofício para solicitação de entrada deve ser enviado para o e-mail presidencia@fcnb.org.br, com os seguintes dados:

Dados completos do município (nome, CNPJ, endereço, telefone, e-mail oficial).

Nome e cargo da autoridade solicitante (Prefeito(a) ou Secretário(a) de Educação, Cultura, Juventude ou Ação Social).

Quantitativo de jovens solicitados (no mínimo 50 e no máximo 500).

Descrição sucinta do(s) critério(s) de seleção dos jovens.

Nome completo, telefone e localidade (informar se é a sede do município ou distrito, devidamente identificado) dos jovens ou responsáveis legais e do responsável local para acompanhar e organizar a participação dos jovens

“Os jovens têm que ser necessariamente alunos da rede pública, ou jovens atendidos por algum projeto social do município. E o município também se responsabiliza pelo transporte deles, para chegarem até o evento. A expectativa é que pelo menos 20 municípios consigam entrar com esse edital”, explica Daniel Braga, presidente da Fundação Cultural Nipônica Brasileira (FCNB) e diretor do Sana.

O Sana 2025.1 está marcado para os dias 24, 25 e 26 de janeiro, no Centro de Eventos do Ceará. Os ingressos já estão disponíveis por meio da plataforma Sympla.

O projeto GeekAção foi lançado em 2016 e contou com a participação de 600 alunos da rede municipal de Fortaleza. Desde então, o número vem crescendo a cada edição, destaca Daniel Braga.

“Eu acredito que o projeto, para alguns jovens, é a porta de entrada para esse mundo da cultura geek, dos games, da tecnologia, inovação, que geralmente não teriam oportunidade. Muitos jovens acabam entrando em contato com esse universo e viram fãs da cultura. Por isso hoje a Fortaleza é um dos maiores mercados de cultura geek”, detalha o diretor.

Serviço

Site: fcnb.org.br/portalsana.com.br

Instagram: @sana_fcnb