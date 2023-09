Veja imagens da festa do acesso do Ferroviário à Série C neste domingo, no PV

O Ferroviário está nas semifinais da Série D e ainda garantiu o acesso para a Série C do Brasileirão de 2024. Em jogo emocionante, o Tubarão da Barra venceu o Maranhão nos pênaltis, neste domingo (3), e fez a festa com a torcida coral no Estádio Presidente Vargas. O repórter fotográfico Kid Júnior, do Sistema Verdes Mares, registrou alguns desses momentos entre jogadores e torcida. Confira abaixo:

PRÓXIMO DESAFIO

O time coral vai enfrentar o Caxias em dois jogos na semifinal. Os duelos ainda não têm datas e horários definidos.

VEJA IMAGENS:

Legenda: Torcida do Ferroviário faz a festa no PV. Foto: Kid Junior/SVM

Legenda: Paulinho Kobayashi, técnico do Ferrão, celebra o acesso à Série C. Foto: Kid Junior/SVM

Legenda: Ciel durante comemoração de gol. Foto: Kid Junior/SVM

Legenda: Jogadores do Ferroviário comemoram acesso com a torcida. Foto: Kid Junior/SVM

Legenda: Douglas Dias durante uma defesa de pênalti. Foto: Kid Junior/SVM

Legenda: Ainda em campo, jogadores e comissão técnica comemoram acesso à Série C. Foto: Kid Junior/SVM

Legenda: Emoção dos jogadores do Ferroviário em campo. Foto: Kid Junior/SVM

Legenda: E essa dupla, hein? Gabriel Martins e Ciel se deram muito bem em campo. Foto: Kid Junior/SVM

Legenda: Gabriel Martins comemora acesso erguendo a camisa do Tubarão da Barra. Foto: Kid Junior/SVM