Kuscevic, do Fortaleza, é pré-convocado pelo Chile para a Copa América; veja detalhes

O zagueiro Benjamín Kuscevic, do Fortaleza, está na lista dos jogadores pré-convocados pela seleção do Chile para a disputa da Copa América 2024. Ao todo, 55 jogadores chilenos foram indicados pelo técnico Ricardo Gareca para a Conmebol.

De acordo com informações divulgadas pelo perfil oficial da seleção chilena no Instagram, o técnico Ricardo Gareca e sua comissão técnica têm até o dia 12 de junho para divulgar a lista oficial de convocados, que contará com 23 jogadores.

Legenda: Kuscevic ao lado de Marcelo Paz e Bruno Costa Foto: Vinícius Palheta/FEC

A Copa América de 2024 será disputada nos Estados Unidos e contará com 16 seleções. O Chile, de Benjamín Kuscevic, está no Grupo A, ao lado de Argentina, Canadá e Peru. A seleção estreia no dia 21 de junho, contra o Peru.

Benjamín Kuscevic chegou ao Fortaleza nesta temporada, emprestado pelo Coritiba. Com a camisa do Tricolor do Pici, o chileno de 28 anos soma 14 jogos disputados e um gol marcado. Ele atualmente trata um estiramento muscular na coxa esquerda.