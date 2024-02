Fortaleza anuncia zagueiro Kuscevic

O Fortaleza anunciou nesta quinta-feira (8), a contratação do zagueiro Kuscevic. Ele chega por empréstimo junto ao Coritiba até 31 de dezembro de 2024. O acordo inclui uma opção de compra.

Com convocações para a Seleção Chilena, o zagueiro fez 32 partidas entre Brasileirão, Copa do Brasil e Campeonato Paranaense, marcou dois gols.

"Um zagueiro destro, que pode também jogar pelo lado esquerdo, mas preferencialmente pelo lado direito. Chegou ao Brasil no Palmeiras, fez parte de elencos vitoriosos no time paulista, chegou muito bem recomendado no futebol brasileiro, e teve uma passagem no ano passado no Coritiba. Já atuou na Seleção Chilena e tem uma boa experiência internacional, já conhece o futebol brasileiro por já estar aqui há alguns anos - enfatiza o CEO da SAF do Fortaleza, Marcelo Paz.

Números

Ele defendeu o Coritiba na temporada passada. Em 32 partidas entre Brasileirão, Copa do Brasil e Campeonato Paranaense, marcou dois gols. Atuou em três temporadas no Palmeiras, onde conquistou seis títulos: Libertadores (2020 e 2021), Recopa Sul-Americana (2022), Brasileirão da Série A (2022), Copa do Brasil (2020) e Supercopa do Brasil (2023).

"Teve o aceite do Vojvoda no nome, o nome que ele pesquisou e buscou informações, entendeu que é um atleta que tem qualidade, nível e perfil para estar no nosso elenco e ajudar, para ter uma briga saudável do lado direito da zaga com o Brítez. Um atleta de boa estatura e de boa técnica, acreditamos muito que ele fará um grande ano com a gente no Fortaleza - finalizou o CEO.