Castelão é iluminado de verde, vermelho e amarelo em solidariedade ao Rio Grande do Sul

Neste domingo (5), a Arena Castelão foi iluminada de verde e vermelho, em solidariedade ao Rio Grande do Sul. A iniciativa, que teve início às 18 horas deste domingo, se estenderá durante toda a noite, e busca homenagear as vítimas das fortes chuvas que atingiram o estado nos últimos dias, expressando a união e o apoio do povo cearense ao povo gaúcho.

A Arena Castelão se une ao estádio do Atlético-MG, a Arena MRV, em Belo Horizonte, que foi iluminada com as cores do Rio Grande do Sul nesse sábado (4).

Vários times cearenses se solidarizaram com as cidades atingidas pelas fortes chuvas no Rio Grande do Sul. Clubes como o Fortaleza, Ferroviário, Icasa, além de jogadores do Ceará, divulgaram o pix oficial do governo do RS nas redes sociais e convocaram os torcedores para ajudar.

Drama no RS

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul divulgou que 78 mortes foram confirmadas em razão dos temporais que atingem o estado, conforme boletim publicado às 18h deste domingo (5).

O Governo do Estado do Rio Grande do Sul decretou estado de calamidade, situação que foi reconhecida pelo Governo Federal. Com isso, o estado fica apto a solicitar recursos federais para ações de defesa civil, como assistência humanitária, reconstrução de infraestruturas e restabelecimento de serviços essenciais. As informações são do G1.