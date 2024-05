Rio Grande do Sul confirma 78 mortes e quase 1 milhão de pessoas atingidas pelas chuvas

No último dos três balanços diários emitidos pela Defesa Civil do Rio Grande do Sul, atualizado às 18 horas deste domingo (5), o número de mortos em decorrência das fortes chuvas que atingem o Estado subiu para 78. Pela manhã, o total de óbitos estava em 66.

Outras quatro mortes estão em investigação para confirmar se há relação com as enchentes. Além disso, 175 pessoas ficaram feridas e outras 105 continuam desaparecidas. Ao todo, mais de 844 mil indivíduos foram afetadas pelas enchentes. Cerca de 116 mil estão desalojados e outros 18,4 mil estão em abrigos.

A Defesa Civil gaúcha também informou que as pessoas podem se cadastrar para receberem, via SMS, alertas meteorológicos sobre as chuvas. A inscrição também pode ser feita via WhatsApp através do número (61) 2034-4611 ou no site disponibilizado pelo órgão.

Os balanços da Defesa Civil do Rio Grande do Sul são emitidos às 9h, 12h e 18h diariamente em decorrência das fortes chuvas que atingem o local desde o final de abril. Neste domingo, uma comitiva liderada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e representantes dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário viajaram ao Estado para auxiliar na força-tarefa.

Um dos pontos mais críticos, além do interior do Estado, é em Porto Alegre, capital gaúcha. O lago Guaíba, que corta a cidade, atingiu o maior volume de água da história, com 5,31 metros, inundando diversas ruas, casas e estabelecimentos da cidade. A Prefeitura do município aconselha as pessoas que evitem as áreas mais atingidas.