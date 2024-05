Papa Francisco se solidariza com famílias afetadas pelas chuvas no Rio Grande do Sul

Na manhã deste domingo (5) durante a missa na Praça de São Pedro, no Vaticano, o Papa Francisco manifestou solidariedade com as famílias atingidas pelas fortes chuvas no Rio Grande do Sul. O pontífice deu destaque na mensagem para as pessoas que perderam os parentes e para os desabrigados.

“Asseguro a minha oração pelas populações do estado do Rio Grande do Sul, no Brasil, atingidas por grandes inundações. Que o Senhor acolha os mortos e conforte os familiares e quem teve que abandonar suas casas”, afirmou o Papa.

Segundo informações da Agência Gov, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) viajou para o Rio Grande do Sul acompanhado de uma comitiva de representantes do Legislativo, do Judiciário e de vários ministros de Governo.

Viajaram os presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), o presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), Bruno Dantas, do ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, e o comandante do Exército, Tomás Paiva.

Os ministros Rui Costa (Casa Civil), Jose Múcio (Defesa), Fernando Haddad (Fazenda), Renan Filho (Transportes), Silvio Costa Filho (Portos e Aeroportos), Camilo Santana (Educação), Nísia Trindade (Saúde), Luiz Marinho (Trabalho e Emprego), Wellington Dias (Desenvolvimento Social), Marina Silva (Meio Ambiente), Jader Filho (Cidades), Márcio Macêdo (Secretaria-Geral da Presidência) e Alexandre Padilha (Relações Institucionais) também integram a comitiva.

Eles se juntam aos ministros Paulo Pimenta (Secom) e Waldez Góes (Desenvolvimento Regional), que estão desde o sábado (4) em Porto Alegre na coordenação do posto de comando do Governo Federal no Rio Grande do Sul.

O Governo do Estado gaúcho divulgou ainda um balanço na manhã deste domingo sobre municípios e pessoas afetadas diretamente pelas chuvas. Ao todo, 332 cidades foram atingidas, o que representa cerca de 67% do total do Rio Grande do Sul.

Mais de 707 mil pessoas foram afetadas diretamente pelas fortes chuvas. Desse total, mais de 80 mil estão desalojadas, e outras 15 mil estão em abrigos. Até o momento, 72 óbitos foram confirmados. Outros 155 ficaram feridos e 103 continuam desaparecidos.