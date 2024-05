Após 17 anos do desaparecimento de Madeleine McCann, mensagem em gravador pode apontar pistas

Uma das investigações policiais mais conhecidas no mundo, o desaparecimento da menina Madeleine McCann pode ganhar mais um capítulo. O detetive Mark Draycott — envolvido nas buscas — compareceu, na quinta-feira (2), ao Tribunal de Braunschweig para prestar testemunho sobre o caso. No depoimento, ele revelou que uma mensagem na secretária eletrônica de um ex-amigo do suposto autor do crime, Christian Brueckner, pode apontar novas pistas. As informações são do jornal argentino La Nacion.

Em 3 de maio de 2007, quando a família composta por Kate e Gerry McCann estava de férias em Praia da Luz, em Portugal, a menina, que dormia no hotel, desapareceu sem deixar rastros. Na época, detetives do Scotland Yard e a polícia alemã seguiram as poucas pistas disponíveis e, ao longo dos anos, apontaram para quem hoje é o principal suspeito de tê-la sequestrado: Christian Brueckner.

Em depoimento na quinta-feira, Mark Draycott forneceu um detalhe que pode ser fundamental na investigação. Segundo ele, Helge Busching, um amigo do suposto autor do crime, entrou em contato com a polícia britânica, em 2017.

Naquela época, ainda tínhamos um número de telefone público que era anunciado em todo o mundo. O público poderia ligar para relatar a Operação Grange, a investigação sobre Madeleine McCann. Um dos meus trabalhos era checar as mensagens na secretária eletrônica. No dia 18 de maio, verifiquei a secretária eletrônica e havia uma mensagem Mark Draycott Detetive

E acrescentou: "Ele [Helge Busching] disse que tinha informações e deixou um número de celular grego. Depois liguei para este número e falei com um homem que agora sei que é Helge Lars Busching. Ele se referiu a si mesmo como 'Lars' e me deu informações relacionadas a Madeleine".

Conforme matéria do La Nacion, o surpreendente foi que, em uma declaração que depois se tornou viral, Busching disse que Brueckner esclareceu, sem detalhes, que "ela não gritou".

No tribunal, o juiz perguntou se Brueckner havia feito um juramento e o detetive respondeu: "Não fazemos testemunhas prestarem juramento. Nunca pagamos testemunhas por informações. Podemos pagar algumas despesas (e fazemos isso). Pagamos 35 euros para ele viajar de ônibus para Atenas para nos encontrar e pagamos suas despesas de volta para casa, na Grécia. Também reservamos um hotel barato para ele ficar na capital".

Atualmente, Christian Brueckner cumpre uma sentença de sete anos por estupro de uma idosa em 2019 e agora está sendo acusado de uma série de ataques sexuais em Portugal entre 2000 e 2017, O acusado nega as acusações relacionadas ao caso Madeleine McCann.