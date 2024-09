Brasileira de 16 anos morre em ataques de Israel no Líbano

Uma brasileira de 16 anos morreu no Líbano após a escalada do conflito com Israel. A vítima, que não teve o nome divulgado, vivia com a mãe, o pai e dois irmãos, segundo a Globo News. Ela é a segunda vítima do Brasil a morrer em áreas libanesas em meio aos novos ataques.

Até a última quarta-feira (25), o Ministério da Saúde do Líbano confirmou a morte de 558 pessoas. Além disso, outras 1.835 ficaram feridas nos bombardeios. Entre as vítimas estão crianças, mulheres e socorristas.

O tio dela, Ali Bu Khaled, detalhou que a jovem nasceu em Balneário Camboriú (SC), mas morava no Líbano desde 1 ano e 2 meses. Khaled é libanês e irmão do pai da vítima. O Itamaraty ainda não confirmou o óbito.

Jovem morre ao retornar para casa

A adolescente tinha deixado a casa, com familiares, para se proteger dos ataques. Porém, retornaram para recolher roupas e materiais escolares. Foi então que foram atingidos.

"Ele (pai da jovem) estava na cidade, na casa do sogro dele, longe um pouco da casa dele, e foram embora de lá, porque a casa dele é bem afastada da cidade. Ela foi com o pai dela buscar roupa para os irmãos e as coisas da escola (...) na hora que chegaram lá, eles sofreram um ataque na hora". Ali Bu Khaled Tio da brasileira

Na quarta-feira (25), o Ministério das Relações Exteriores divulgou a morte de Ali Kamal Abdallah, um adolescente brasileiro de 15 anos, que faleceu após um ataque de Israel. Ele vivia em Foz do Iguaçu, no Paraná, mas tinha ido fazer uma viagem ao Líbano.