Adolescente brasileiro de 15 anos morre no Líbano após ataque aéreo

Um adolescente brasileiro de 15 anos, identificado como Ali Kamal Abdallah, morreu no Líbano após um ataque aéreo na região do Vale do Becaa. O país no Oriente Médio está sendo alvo de ataques de Israel, que chegou a confirmar ter atingido 300 alvos.

Além de Ali, o pai do menino, Haj Kamal Abdallah, também morreu. Os óbitos foram confirmados pelo Itamaraty, nesta quarta-feira (25), ao Uol. Haj Kamal era natural do Paraguai, mas vivia com o filho em Foz do Iguaçu, no Paraná.

Na última segunda-feira (23), o vereador Adnan El Sayed, publicou sobre o assunto no seu perfil no Facebook. "Haj Kamal Abdallah e seu lindo filho Ali estavam até pouco tempo aqui ao nosso lado em Foz do Iguaçu, brincando e sorrindo. Quero arranjar forças na justiça divina e na capacidade da resistência libanesa para seguir o caminho da verdade apesar das perdas diárias desse massacre à Palestina e ao Líbano", disse.

Ataques de Israel ao Líbano

Durante o discurso na ONU, o presidente Lula criticou os ataques de Israel ao Líbano.

Até esta quarta, o Ministério da Saúde do Líbano confirmou a morte de 558 pessoas. Além disso, outras 1.835 ficaram feridas nos bombardeios. Entre as vítimas estão crianças, mulheres e socorristas.