Brasileiro perde pai e irmão em ataque de Israel; 700 pessoas morreram no Líbano

O brasileiro Mohamed Abdallah, de 16 anos, sobreviveu a um bombardeio israelense na região do Vale do Becca, no Líbano. O jovem é irmão de Ali Kamal Abdallah, brasileiro de 15 anos, que morreu no ataque, e filho de Haj Kamal Abdallah, libanês natural do Paraguai. Os óbitos foram confirmados pelo Itamaraty.

Ali Kamal Abdallah e Haj Kamal Abdallah, respectivamente filho e pai, morreram após ataques aéreos de Israel ao Líbano

Mohamed, que chegou ao Brasil na madrugada desta sexta-feira (27), deixou o Líbano ao lado da irmã Yara Abdallah, que é natural do país do Oriente Médio. Eles chegaram a residir em Foz do Iguaçu, no Paraná, antes de irem ao Líbano.

"Caiu tudo, nem vi mais nada, não consegui mais respirar. Tirei as pedras de mim e fui ver meu pai. [Ele, o pai] estava no chão, morto, e meu irmão... Não conseguia achar meu irmão. Gritava o nome dele, e as pessoas do meu lado, mortas. Eu não achava ele, nem escutei a voz dele". Mohamed Abdallah Brasileiro

O pai e o irmão de Mohamed faleceram na última segunda-feira (23). Eles fazem parte dos mais de 700 mortos registrados no Líbano após Israel intensificar os bombardeios na região.

Ataques de Israel ao Líbano

Durante o discurso na ONU, o presidente Lula criticou os ataques de Israel ao Líbano.

Até esta sexta, já foram registradas mais de 700 mortes. Entre as vítimas estão crianças, mulheres e socorristas. Israel afirma que o alvo são integrantes do movimento islamista Hezbollah.

Devido ao cenário de guerra, o Líbano registrou um dos maiores êxodos desde 2006. Ainda segundo o g1, a agência para refugiados da ONU declarou que mais de 30 mil pessoas do Líbano fugiram para a Síria nos últimos três dias.