Furacão Helene se aproxima da Flórida causando risco de tempestade 'catastrófica' na região

O furacão Helene está se aproximando da costa da Flórida, nos Estados Unidos, nesta quinta-feira (26). Os especialistas apontam que deve ser uma tempestade "catastrófica" de categoria 4, causando ondas de até seis metros e ventos fortes. Devido ao risco, os moradores foram alertados para saírem da região até o clima melhorar.

Vários estados estão na possível trajetória do furacão. Atlanta, na Geórgia, a centenas de quilômetros da Costa do Golfo, sofrerá ventos com força de tempestade tropical e chuvas intensas até sexta-feira (27), segundo as previsões.

A Casa Branca afirmou estar pronta "para fornecer mais assistência à Flórida e a outros estados no caminho da tempestade".

O Centro Nacional de Furacões (NHC) de Miami declarou que uma tempestade rápida, que atingiu a categoria 2 na manhã desta quinta, já teve ventos de 155 km/h nas águas quentes do Golfo do México. Além de tempestades e ventos fortes, alertou para inundações perigosas e deslizamentos de terra no sul dos Apalaches.

"Os preparativos para proteger vidas e propriedades devem ser concluídos imediatamente". Centro Nacional de Furacões (NHC) de Miami

Furacão Helene

As previsões meteorológicas estimam que Helene será o furacão mais poderoso a atingir os Estados Unidos em pouco mais um ano. Em agosto de 2023, o país foi atingido, no noroeste da Flórico, pelo furacão Idalia de categoria 3.

No caso de Helene, a Península de Yucatán já foi atingida. O local possui diversos resorts turísticos.

Conforme os cientistas, o cenário de mudanças climáticas, aquece as águas oceânicas, torna mais provável a rápida intensificação das tempestades e aumenta o risco de furacões mais poderosos.