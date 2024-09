Banco Central da China anuncia estratégias para evitar crise na economia

O Banco Central da China anunciou, nessa terça-feira (24), diversas medidas para evitar uma possível crise econômica no País. As novas estratégias buscam estimular a economia, com a redução das taxas de reserva dos bancos e o corte na taxa de juros de referência. O objetivo é alcançar a meta de 5% de crescimento estabelecida pelas autoridades para 2024.

A ação ocorre quase dois anos depois do fim das medidas restritivas pela Covid-19. Após a pandemia, a recuperação da economia chinesa ocorreu de forma mais curta e menos robusta do que esperavam. Isso porque a China foi afetada por uma crise imobiliária, pela redução do consumo e do aumento do desemprego, principalmente entre jovens.

Em entrevista coletiva, o presidente do Banco Central chinês, Pan Gongsheng, explicou que a China "vai reduzir a proporção de reservas mínimas obrigatórias e a taxa básica de juros" para as entidades bancárias e "cortará a taxa de juros de referência no mercado".

Redução das taxas de juros

Pan Gongsheng ainda detalhou que haverá uma redução das taxas de juros de empréstimos hipotecários já existentes. As autoridades "unificarão a proporção de pagamento inicial para os empréstimos hipotecários", acrescentou.

Com isso, os bancos comerciais devem "reduzir as taxas de juros de vários empréstimos hipotecários existentes para aproximá-los das taxas de juros dos novos empréstimos".

O presidente da instituição estima que a decisão deve beneficiar "50 milhões de famílias e 150 milhões de pessoas". "Ajuda a promover a expansão do consumo e os investimentos".