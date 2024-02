Ex-amigo diz que suspeito de sequestrar Madeleine McCann queria raptar criança para vendê-la a casal

Poucos dias antes do início do julgamento de Christian Bruckner, suposto sequestrador de Madeleine McCann, um ex-colega revelou que ele planejava sequestrar uma criança dias antes do acontecimento que abalou o mundo. Ken Ralphs, como foi identificada a testemunha, concedeu entrevista à imprensa britânica e disse que Bruckner tentou cooptar um amigo em comum dos dois que passava por dificuldades financeiras e morava em uma tenda numa área remota da comunidade do Algarve, em Portugal.

Madeleine tinha três anos quando foi sequestrada em um resort no Algarve. Ela é filha de pais britânicos e estava dormindo com os irmãos no quarto do hotel quando desapareceu. A principal suspeita é de que a menina tenha sido sequestrada pelo alemão Christian Bruckner, que já está preso, mas por outros crimes.

De acordo com o Globo, que publicou a informação, Ralphs, Bruckner e o amigo em comum eram de uma comunidade nômade que circulava por Portugal. Segundo a testemunha, o alemão pretendia sequestrar uma criança de família rica para vendê-la para um casal europeu que não podia ter filhos por métodos convencionais. O ex-amigo detalhou ainda que os interessados em comprar a criança eram, também, alemães.

"Uma noite, estávamos sentados ao redor da fogueira depois de comer. Tomamos algumas cervejas e, nas primeiras horas da manhã, meu amigo começou a chorar. Perguntei o que se passava e, por fim, ele me confessou que planejava com o Christian roubar uma criança da Praia da Luz para uma família rica", contou Ralphs ao jornal The Mirror.

Ralphs disse ainda que chegou a convencer o amigo a romper o acordo com Bruckner e abandonar o plano. Feito isso, cada um tomou rumos diferentes e, uma semana depois, Madeleine sumiu. A testemunha afirmou que imediatamente notificou a Polícia e indicou o local onde morava Bruckner.

Julgamento

Na semana que vem, Christian Bruckner será julgado por diversos crimes do período em que morava em Portugal, como assédio, abuso e exibição sexual indevida de menores.

A Polícia ainda não encontrou provas irrefutáveis de uma ligação direta entre o sumiço da menina britânica e o alemão.