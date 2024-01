Principal testemunha do caso Madeleine McCann deve depor novamente contra alemão suspeito

Considerado a testemunha principal sobre caso do desaparecimento da menina Madeleine Mccann, Helge Busching deve prestar um novo depoimento ao tribunal, segundo o jornal inglês The Sun. Ele foi uma das pessoas responsáveis por trazer evidências contra o alemão Christian Brueckner, principal suspeito do sumiço da criança britânica. Madeleine desapareceu em 2007, aos 3 anos, quando visitava um resort com a família, em Portugal.

Busching e Brueckner eram amigos, e se conheceram em Portugal no mesmo ano em que a garota sumiu. Cerca de uma década depois, em 2018, Busching denunciou o então amigo ao descobrir gravações que exibiam o alemão violentando sexualmente uma idosa de 72 anos. Devido à acusação, o homem está preso desde então na Alemanha.

Ao surgirem evidência de que Brueckner também teria estuprado crianças, a polícia levantou a hipótese de que o indivíduo também seja o autor do sequestro de Madeleine, que nunca foi encontrada.

Em depoimento, conforme o jornal britânico, Busching relatou que o ex-amigo se gabou ao afirmar que era um "mestre do crime" após o sumiço da garota. A defesa do alemão nega as acusações e afirma que Busching mentiu sobre as supostas gravações.

Em 2023, em entrevista ao tabloide alemão Bild, Busching detalhou como o suspeito teria confessado o sequestro de Madeleine a ele. Na ocasião, ele disse o antigo amigo teria o "sangue-frio" e comentado que a criança não gritava após ser raptada.

A pequena Madeleine Mccann desapareceu aos 3 anos, em 2007. Na época, o suspeito Bruckner tinha 30 anos. O sumiço da criança é um mistério até hoje. Ela desapareceu enquanto os pais, Kate e Gerry, jantavam com amigos na Praia da Luz, em Portugal.